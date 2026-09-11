Un professeur indien : le Vietnam peut apporter son expérience de développement aux BRICS

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Hanoï (VNA) – De nombreux pays souhaitent voir le Vietnam contribuer davantage et participer plus activement aux activités des BRICS, a déclaré le professeur Gulshan Sachdeva, de l’Université Jawaharlal Nehru (JNU), estimant que le Vietnam dispose d’une riche expérience pratique en matière de développement, dont les pays du Sud global peuvent tirer des enseignements.

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Dans un entretien accordé au correspondant de la VNA à New Delhi à la veille du Sommet des BRICS, prévu les 12 et 13 septembre, le professeur Gulshan Sachdeva a estimé que le Vietnam, en tant que pays partenaire des BRICS, dispose d’un important potentiel de contribution au développement du groupe et peut jouer un rôle actif dans la promotion de la coopération entre les pays en développement.

Selon l’expert, le Vietnam est devenu ces dernières années une économie importante et un pôle manufacturier notable, notamment dans les secteurs du textile-habillement, de l’électronique et de nombreuses autres industries. Le pays a également su gérer efficacement ses relations avec ses partenaires régionaux et internationaux, tout en s’intégrant profondément à l’économie mondiale.

La participation du Vietnam au Forum de coopération Asie-Europe (ASEM), à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) ainsi que la conclusion de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne témoignent du niveau élevé d’intégration de l’économie vietnamienne. Ces expériences concrètes peuvent servir de référence à d’autres pays du Sud global.

Le professeur Gulshan Sachdeva estime que, dans le cadre de toute future expansion des BRICS, le Vietnam pourrait figurer parmi les principaux candidats à l’adhésion. Selon lui, la participation du Vietnam donnerait un nouvel élan aux BRICS et renforcerait le rôle d’un groupe regroupant des économies profondément intégrées aux économies asiatique et mondiale.

Il souligne également que l’expérience de développement constitue une contribution importante du Vietnam. Dans un contexte géopolitique marqué par de nombreux défis, le Vietnam est devenu une économie majeure et s’est intégré de plus en plus profondément aux chaînes de valeur mondiales dans de nombreux secteurs. Cette expérience peut, selon lui, être utile aux pays en développement.

Évoquant la présidence indienne des BRICS en 2026, le professeur Gulshan Sachdeva a indiqué que le programme de travail s’articule autour du renforcement de la résilience, de la promotion de l’innovation, de la coopération et du développement durable.

L’un des points importants est la volonté de l’Inde de promouvoir des BRICS centrés sur les populations, en accordant une attention particulière aux intérêts et aux priorités du Sud global.

Selon l’expert, cette orientation intervient dans un contexte géopolitique international marqué par de profondes mutations, qui posent des défis au maintien de la cohésion et à la recherche d’un consensus entre les membres des BRICS.

Outre les questions géopolitiques et sécuritaires, les pays des BRICS sont également confrontés à des défis communs liés à la politique tarifaire des États-Unis et aux difficultés du système de gouvernance mondiale. Le Conseil de sécurité des Nations unies, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et plusieurs autres institutions internationales rencontrent des difficultés à assurer efficacement leurs fonctions.

Dans ce contexte, les BRICS peuvent examiner de nouvelles approches en matière de gouvernance mondiale. Toutefois, le professeur Gulshan Sachdeva estime qu’il ne s’agit pas d’un objectif qui puisse être atteint en une seule année. À court terme, l’essentiel est de favoriser le dialogue et la coopération entre les membres sur ces questions.

Selon lui, l’objectif central de la présidence indienne des BRICS en 2026 est d’orienter les activités du groupe au service des populations et de l’humanité, tout en renforçant le consensus entre ses membres dans un monde en mutation.

S’agissant des relations Vietnam-Inde, le professeur Gulshan Sachdeva estime que les perspectives de coopération entre les deux pays sont de plus en plus larges, le Partenariat stratégique intégral renforcé constituant une base solide pour approfondir les liens bilatéraux dans de nombreux domaines.

Sur le plan économique, le Vietnam et l’Inde renforcent leur coopération dans les secteurs manufacturier, des technologies de l’information et du numérique. Les deux pays maintiennent également une coopération étroite dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Selon l’expert, le Vietnam et l’Inde disposent chacun d’une expérience de développement et ont su gérer efficacement leurs processus de transformation. Les deux pays peuvent intensifier le partage d’expériences et coordonner la mise en œuvre de projets dans d’autres pays en développement. Cette coopération pourrait ainsi profiter non seulement aux deux pays, mais aussi à leurs partenaires.

Dans un contexte géopolitique complexe en Asie du Sud-Est et dans la région indo-pacifique, la coopération Vietnam-Inde s’étend aux domaines du commerce, de l’économie, du développement durable, de la défense et de la sécurité. La transition énergétique et la transition verte figurent également parmi les domaines d’intérêt commun.

Le professeur Gulshan Sachdeva estime que les relations Vietnam-Inde dépassent désormais le cadre de la coopération économique pour s’étendre au partage d’expériences en matière de développement et à des questions de sécurité plus larges dans la région indo-pacifique.

Selon lui, les deux pays disposent encore d’une grande marge de manœuvre pour développer le commerce, les investissements, la transition énergétique et la transition verte. Ces coopérations pourraient non seulement profiter au Vietnam et à l’Inde, mais aussi contribuer positivement aux pays de la région et, plus largement, au Sud global.- VNA

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