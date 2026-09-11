Politique

Vietnam-Bulgarie : la coopération parlementaire au service du Partenariat stratégique

Le Vietnam et la Bulgarie entendent renforcer leurs échanges parlementaires et élargir leur coopération dans plusieurs domaines.

Vue de la réunion de travail avec le Groupe d'amitié parlementaire Bulgarie-Vietnam. Photo : VNA
Vue de la réunion de travail avec le Groupe d'amitié parlementaire Bulgarie-Vietnam. Photo : VNA

Sofia (VNA) - L’ambassadrice du Vietnam en Bulgarie, Nguyen Thi Minh Nguyet, a rencontré, le 9 septembre au siège de l’Assemblée nationale bulgare, le Groupe d’amitié parlementaire Bulgarie-Vietnam pour discuter du renforcement de la coopération parlementaire et de la concrétisation du Partenariat stratégique entre les deux pays.

L’ambassadrice a salué la création, au sein de la 52e législature de l’Assemblée nationale bulgare, du Groupe d’amitié parlementaire Bulgarie-Vietnam, réunissant des députés de plusieurs forces politiques.

Elle a souligné que l’établissement du Partenariat stratégique lors de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), To Lam, en Bulgarie en octobre 2025 avait ouvert une nouvelle étape dans les relations bilatérales. Après plus de 70 ans d’amitié et de confiance, il importe désormais de traduire ce nouveau cadre en résultats concrets au bénéfice des populations et des entreprises des deux pays.

Nguyen Thi Minh Nguyet a proposé d’intensifier les échanges entre les deux organes législatifs, les groupes d’amitié parlementaires et les commissions spécialisées, et de renforcer la coopération dans l’économie, le commerce, l’investissement, les sciences et technologies, l’éducation, le tourisme, le travail, la culture et les échanges entre les peuples.

Rositsa Kirova, présidente du Groupe, et les députés bulgares ont salué l’amitié traditionnelle entre les deux pays et les réalisations du Vietnam en matière de développement. Ils ont estimé que les bonnes relations politiques devaient se traduire davantage dans la coopération économique, commerciale et les investissements. Rositsa Kirova a notamment proposé de développer les jumelages entre localités des deux pays.

Les parlementaires bulgares ont également souhaité renforcer les échanges dans l’éducation, le tourisme et entre les jeunes, en s’appuyant notamment sur les liens créés par plusieurs générations de Vietnamiens ayant étudié en Bulgarie.

Ils se sont aussi intéressés à la coopération dans le domaine du travail, alors que la Bulgarie connaît des besoins de main-d’œuvre dans certains secteurs.

Les deux parties sont convenues de maintenir des échanges réguliers et de valoriser le rôle des groupes d’amitié parlementaires et de l’ambassade afin de promouvoir les domaines de coopération d’intérêt commun. -VNA

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