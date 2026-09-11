Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung en Inde pour le Sommet des BRICS et la coopération bilatérale

La participation du Premier ministre Le Minh Hung au Sommet des BRICS et ses activités bilatérales en Inde revêtent une importance particulière pour les relations Vietnam-Inde, selon l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa.

L’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa. Photo: VNA
L’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l’occasion de la participation du Premier ministre Le Minh Hung au Sommet des BRICS et de ses activités bilatérales en Inde les 12 et 13 septembre, l’ambassadeur d’Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

L’ambassadeur a indiqué que l’Inde considérait le Vietnam comme un partenaire très important dans sa politique « Act East » et dans sa vision plus large de l’Indo-Pacifique. Il a souligné que, comme l’Inde, le Vietnam était attaché au multilatéralisme et était un membre très responsable des Nations unies.

Selon lui, la coopération entre le Vietnam et l’Inde sur la scène multilatérale, ainsi que la participation du Vietnam aux BRICS, revêtent une grande importance.

Il a rappelé que 2026 marquait le 10e anniversaire de l’établissement du Partenariat stratégique global entre les deux pays et qu’en mai 2026, à l’occasion de la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, les deux pays avaient également élevé leurs relations au niveau de « Partenariat stratégique global renforcé ». La prochaine visite du Premier ministre Le Minh Hung permettra aux dirigeants des deux pays de faire le point sur leur coopération et de définir des orientations pour poursuivre le développement de leur partenariat.

Concernant les perspectives bilatérales, Tshering W. Sherpa a estimé que la Vision 2045 du Vietnam et le programme indien « Viksit Bharat@2047 » présentaient de nombreuses similitudes. Il a indiqué que les deux pays renforceraient leur coopération non seulement dans les domaines traditionnels tels que la défense, la sécurité et la culture, mais aussi dans de nouveaux secteurs comme l’innovation, l’intelligence artificielle et les sciences et technologies.

Sur le plan commercial, l’ambassadeur a rappelé que les échanges bilatéraux étaient passés de 5 milliards de dollars en 2016 à 16 milliards en 2025. Il a estimé que les deux pays disposaient encore de nombreux domaines dans lesquels ils pouvaient se compléter.

Il a ajouté que des progrès avaient été réalisés dans plusieurs secteurs, notamment l’énergie, les produits pharmaceutiques et la santé. Il a également souligné l’importance de renforcer les échanges entre les entreprises des deux pays.

Évoquant l’APEC 2027, Tshering W. Sherpa a estimé que la position du Vietnam était déjà solidement établie sur la scène internationale. Il a affirmé que l’Inde était prête à soutenir le Vietnam, dans la mesure de ses possibilités, pour assurer le succès de cet événement. -VNA

#visite du Premier ministre Le Minh Hung #BRICS #Inde Inde
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