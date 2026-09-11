Politique

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man achève avec succès sa visite officielle en Mongolie

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse quittent Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, concluant ainsi avec succès leur visite officielle en Mongolie. 

Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse quittent Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, concluant ainsi avec succès leur visite officielle en Mongolie. Photo : VNA
Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse quittent Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, concluant ainsi avec succès leur visite officielle en Mongolie. Photo : VNA

Oulan-Bator (VNA) - Dans l’après-midi du 11 septembre, heure locale, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse, Nguyen Thi Thanh Nga, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, ont quitté la capitale Oulan-Bator, au terme de leur visite officielle en Mongolie, effectuée à l’invitation du président du Grand Khoural d’État de Mongolie, Sandag Byambatsogt, et de son épouse.

Dans le cadre de sa visite, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a eu une entrevue avec le Premier ministre Nyam-Osor Uchral et s'est entretenu avec le président du Grand Khoural d'État Sandag Byambatsogt. Dans une atmosphère d'amitié, de confiance et d'ouverture, les deux parties ont procédé à des échanges approfondis sur les relations entre le Vietnam et la Mongolie, convenant de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux, notamment à haut niveau, et de mettre en œuvre efficacement les engagements et accords conclus entre les dirigeants des deux pays, en particulier la Déclaration conjointe sur l'établissement du Partenariat global Vietnam - Mongolie.

Les deux parties sont convenues de renforcer le rôle des organes législatifs dans la promotion de la connectivité entre les deux économies, en créant un cadre juridique favorable à l’élargissement de la coopération entre les gouvernements et les communautés d’affaires. Elles se sont fixé pour objectif de porter rapidement le commerce bilatéral à 200 millions de dollars, d’élargir les débouchés pour les produits phares de chaque pays, de promouvoir la signature d’un nouvel Accord d’encouragement et de protection réciproque des investissements, ainsi que de renforcer la promotion des investissements, les connexions en matière de transport, la logistique, le tourisme, l’éducation, la culture et les échanges entre les peuples.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné sa volonté de développer une coopération économique et commerciale à la hauteur des excellentes relations politiques entre les deux pays, affirmant que l’Assemblée nationale du Vietnam était prête à lever les obstacles institutionnels afin de stimuler la coopération bilatérale.

À cette occasion, Tran Thanh Man et Sandag Byambatsogt ont signé un un protocole d’accord sur la coopération entre les deux organes législatifs et assisté à la signature d’un autre protocole d’accord entre leurs bureaux respectifs.

À Oulan-Bator, le président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man a reçu la présidente du Groupe d'amitié parlementaire Mongolie - Vietnam J. Bayarmaa, a visité l'École inter-niveaux n° 14 portant le nom du Président Hô Chi Minh — symbole vivant de l'amitié traditionnelle entre les deux pays —, et a rencontré les cadres de l'ambassade ainsi que la communauté des Vietnamien en Mongolie.

À travers des activités concrètes, cette visite officielle a contribué à renforcer la confiance politique, à approfondir les relations entre les deux organes législatifs et à traduire les grandes orientations du Partenariat global en programmes de coopération concrets, contribuant ainsi au développement durable et efficace des relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Mongolie. - VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam-Mongolie
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