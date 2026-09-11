Politique

Résolution 23, nouveau chapitre pour les apports des Vietnamiens des États-Unis

La résolution n°23-NQ/TW du Politburo réaffirme que les Vietnamiens d’outre-mer constituent une partie indissociable de la nation vietnamienne, tout en soulignant leur rôle en tant que ressource stratégique majeure pour le développement national. Cette approche est particulièrement pertinente à une époque où les connaissances, la technologie, les données, l’innovation et les réseaux internationaux jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la compétitivité.

Lê Thi Kim Anh prend la parole lors de l'événement « Têt communautaire – Printemps de la Patrie 2026 » à New York, aux États-Unis. Photo : VNA
Lê Thi Kim Anh prend la parole lors de l'événement « Têt communautaire – Printemps de la Patrie 2026 » à New York, aux États-Unis. Photo : VNA

New York (VNA) – L’adoption par le Politburo de la résolution n°23-NQ/TW, le 2 août 2026, relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger, marque non seulement la poursuite de la politique constante du Parti visant à renforcer la solidarité nationale, mais ouvre également un nouveau chapitre dans la mobilisation efficace des ressources de la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger au service du développement et de la défense du pays.

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à New York, Lê Thi Kim Anh, experte internationale en finances publiques et en numérisation de la gouvernance basée à New York, a qualifié cette résolution de jalon important dans l’approche du Parti et de l’État à l’égard des plus de 6,5 millions de Vietnamiens qui vivent, étudient et travaillent à travers le monde.

Elle a déclaré que la résolution réaffirme que les Vietnamiens d’outre-mer constituent une partie indissociable de la nation vietnamienne, tout en soulignant leur rôle en tant que ressource stratégique majeure pour le développement national. Cette approche est particulièrement pertinente à une époque où les connaissances, la technologie, les données, l’innovation et les réseaux internationaux jouent un rôle de plus en plus déterminant dans la compétitivité.

Selon Mme Anh, cette nouvelle résolution marque une évolution significative de l’approche adoptée. Alors que les initiatives précédentes visaient principalement à mobiliser la communauté, à la soutenir et à renforcer ses liens avec la patrie, la résolution n°23 met l’accent sur la mise en place de mécanismes permettant aux Vietnamiens d’outre-mer de participer au développement national et d’y apporter une contribution substantielle, organisée et efficace.

Elle a souligné que cette orientation revêt une importance particulière alors que le Vietnam accélère sa transformation numérique, le développement de la science et de la technologie, l’innovation, la croissance verte ainsi que son intégration accrue dans les chaînes de valeur mondiales. Des domaines tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la biotechnologie, les énergies renouvelables, la finance verte, l’économie circulaire, la santé numérique et l’éducation de qualité nécessitent des ressources humaines hautement qualifiées, une expertise en gestion moderne et de solides connexions internationales.

La communauté vietnamienne établie dans les pays développés, notamment aux États-Unis, dispose d’un potentiel considérable dans ces secteurs. De nombreux scientifiques, ingénieurs, experts en technologie, médecins, juristes, professionnels de la finance, entrepreneurs et cadres d’origine vietnamienne travaillent actuellement au sein d’universités de premier plan, d’instituts de recherche, d’entreprises technologiques, d’institutions financières et d’organisations internationales.

Toutefois, elle a souligné que la bonne volonté et l’expertise ne peuvent se traduire par des résultats concrets que grâce à des mécanismes clairs, professionnels et pérennes. De nombreux experts vietnamiens de l’étranger ignorent encore par où commencer, quel organisme contacter ou comment leurs propositions et initiatives seront accueillies et mises en œuvre.

Elle a donc appelé à la mise en place de canaux de liaison substantiels et transparents, à la désignation de points focaux et à la création de bases de données actualisées recensant les experts et entrepreneurs vietnamiens de l’étranger selon leur domaine, leur localisation et leurs compétences.

Grâce à des attentes clairement définies et à des mécanismes de coordination efficaces, leurs contributions pourraient aller au-delà de la simple consultation pour englober la recherche, la formation, le transfert de technologies, le soutien à la gestion, la promotion des investissements, le développement de marchés et l’élaboration de politiques.

L’experte a affirmé que la résolution n°23 ne constitue pas seulement une réaffirmation du rôle des Vietnamiens de l’étranger dans la solidarité nationale, mais aussi une invitation et un engagement à ouvrir de nouvelles voies pour leurs contributions.

Leur attachement à la patrie peut se traduire par des apports en connaissances, technologies, investissements, initiatives et réseaux internationaux, aidant ainsi le Vietnam à progresser plus rapidement et plus durablement dans cette nouvelle ère. – VNA

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#Vietnamiens résidant à l’étranger #résolution n°23-NQ/TW du Politburo #diaspora vietnamienne
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