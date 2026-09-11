Le président de l’Assemblée nationale découvre la culture traditionnelle mongole

Oulan-Bator (VNA) - Dans la matinée du 11 septembre (heure locale), le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, et son épouse ont participé, aux côtés du président du Grand Khoural d’État de Mongolie, Sandag Byambatsogt, et de son épouse, à des activités culturelles traditionnelles mongoles au complexe de Chinggis Khaanii Khuree.



Tran Thanh Man, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang les accompagnant ont assisté à une reconstitution à petite échelle du Naadam, la plus grande et la plus ancienne fête traditionnelle de Mongolie, inscrite par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ils ont également découvert plusieurs activités culturelles et sportives traditionnelles et dégusté des plats typiques dans une yourte mongole.



Selon Sandag Byambatsogt, ces activités visaient à faire découvrir à la délégation vietnamienne les particularités de la culture mongole.





Le président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, s'essaie au tir à l'arc. Photo: VNA

Le président du Grand Khoural d’État a également indiqué que la Mongolie était prête à créer des conditions favorables aux investissements des entreprises vietnamiennes, notamment dans les secteurs du cuir, de la laine et de la viande destinée à l’exportation vers des pays tiers. Il a également souhaité renforcer la coopération touristique et accroître le nombre de liaisons aériennes entre les deux pays.



Pour sa part, Tran Thanh Man a exprimé sa gratitude pour l’accueil chaleureux réservé à la délégation vietnamienne. Il a estimé que les activités menées dans le cadre de cette visite avaient contribué à renforcer l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux peuples, ainsi qu’à resserrer les liens entre les hauts dirigeants des deux pays. -VNA