Politique

L’Algérie et le Vietnam doivent intensifier la mise en œuvre des engagements convenus

Saluant les nouveaux développements des relations bilatérales, en particulier depuis l’établissement d’un partenariat stratégique entre les deux pays, le ministre Ahmed Attaf a souligné qu’une tâche importante consiste désormais à hisser la coopération économique au niveau de la qualité de leurs relations politiques et de la profondeur de leurs liens historiques.

Le ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf (à droite) reçoit l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long. Photo : VNA
Le ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf (à droite) reçoit l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long. Photo : VNA

Alger (VNA) – L’Algérie et le Vietnam doivent intensifier leurs efforts pour concrétiser leurs engagements, notamment en renforçant les liens entre les communautés d’affaires des deux pays, a déclaré Ahmed Attaf, ministre algérien des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines.

Lors d’une rencontre avec l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, Vu Duy Long, au siège du ministère algérien des Affaires étrangères, jeudi 10 septembre, le ministre Ahmed Attaf a chaleureusement accueilli l’ambassadeur et l’a félicité pour sa nomination en Algérie.

Saluant les nouveaux développements des relations bilatérales, en particulier depuis l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays, le ministre a souligné qu’une tâche importante consiste désormais à hisser la coopération économique au niveau de la qualité de leurs relations politiques et de la profondeur de leurs liens historiques.

Le chef de la diplomatie algérienne a exprimé son admiration pour les réalisations du Vietnam en matière de développement, affirmant que l’Algérie pourrait s’inspirer de l’expérience vietnamienne dans ce domaine.

L’ambassadeur Vu Duy Long a remis une copie de ses lettres de créance et a remercié la partie algérienne ainsi que le ministre Ahmed Attaf pour leur accueil chaleureux. Il a transmis les salutations du ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung au ministre Ahmed Attaf, et a réitéré l’invitation adressée aux hauts dirigeants algériens à se rendre au Vietnam prochainement.

Il a affirmé que l’une de ses priorités durant son mandat serait de coordonner ses actions avec les autorités algériennes pour mettre en œuvre efficacement le partenariat stratégique Vietnam-Algérie, et d’élargir la coopération dans des domaines à fort potentiel, tels que la défense, la sécurité, le commerce, l’investissement, l’agriculture et la biotechnologie, ainsi que dans d’autres secteurs correspondant aux besoins et aux atouts des deux parties.

Le diplomate vietnamien a également exprimé le souhait de renforcer la coopération dans le secteur pétrolier et gazier entre le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam) et le Groupe national algérien des hydrocarbures (Sonatrach).

Il a profité de cette occasion pour demander à la partie algérienne de continuer à prêter attention à la communauté vietnamienne vivant et travaillant en Algérie et de lui offrir des conditions favorables.

Le ministre Ahmed Attafa assuré que le ministère algérien des Affaires étrangères coopérerait activement avec l’ambassadeur Vu Duy Long, le soutiendrait et faciliterait l’accomplissement de sa mission.

Il a également exprimé sa conviction que l’ambassadeur jouerait un rôle actif dans la promotion des accords conclus, contribuant ainsi à approfondir davantage le partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Algérie de manière substantielle et efficace. – VNA

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