Politique

La coopération intellectuelle, un nouvel élan pour les relations Vietnam-France

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le docteur Frédéric Roustan a qualifié cette visite d’historique pour la FranceFrédéric Roustan estime que cette visite revêt une importance historique pour la France.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et le président français Emmanuel Macron assistent à l'échange de documents de coopération entre le Vietnam et la France. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam et le président français Emmanuel Macron assistent à l'échange de documents de coopération entre le Vietnam et la France. Photo: VNA

Paris (VNA) - La coopération scientifique a joué un rôle central et demeure fondamentale pour l’avenir des relations franco-vietnamiennes, a souligné le docteur Frédéric Roustan, maître de conférences à Aix-Marseille Université (AMU) et directeur adjoint de l’Institut de recherches asiatiques (IrAsia).

Dans une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), à l’occasion de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le docteur Frédéric Roustan a qualifié cette visite d’historique pour la FranceFrédéric Roustan estime que cette visite revêt une importance historique pour la France. Il souligne que le Vietnam est devenu un acteur politique et économique incontournable en Asie du Sud-Est, avec un rôle important dans la région et au-delà.

Selon lui, l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays en 2024 a ouvert une nouvelle étape dans leurs relations et créé une base pour de futurs projets de coopération, fondés sur une relation d’égal à égal.Frédéric Roustan considère que les liens scientifiques et intellectuels entre les deux pays ont toujours été importants.

Il rappelle que, malgré les fluctuations des relations diplomatiques, politiques et économiques au fil des décennies, les échanges entre chercheurs et intellectuels français et vietnamiens ont été maintenus, contribuant ainsi à préserver les liens entre les deux pays.Il estime que la coopération scientifique, qui a occupé une place centrale dans les relations bilatérales, demeure fondamentale pour leur avenir, notamment face aux profondes transformations du monde actuel.

À ses yeux, les modalités de coopération scientifique pourraient même servir de modèle aux relations politiques et diplomatiques. Il juge notamment essentiel que le Vietnam ne soit pas seulement un objet d’étude pour les chercheurs français, tout comme la France ne devrait pas être uniquement un objet d’étude pour les chercheurs vietnamiens. Les connaissances devraient plutôt être produites dans le cadre d’une coopération d’égal à égal.

À titre d’exemple, il évoque les coopérations menées par Aix-Marseille Université (AMU) et l’Institut de recherches asiatiques (IrAsia), unité associée au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), avec des partenaires universitaires vietnamiens, notamment l’Université des sciences sociales et humaines de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï et l’Université de pédagogie de Huê.

Depuis près de 15 ans, ces partenaires organisent des formations conjointes, des échanges d’étudiants et de chercheurs, ainsi que des conférences et des publications communes.

La partie française travaille également avec les Archives nationales d’outre-mer et les Archives nationales du Vietnam sur des questions liées à la conservation et au partage de documents historiques communs aux deux pays. Un projet de valorisation de ce patrimoine documentaire auprès de l’UNESCO a été lancé par l’université et les archives nationales françaises et vietnamiennes.

Outre les sciences et l’éducation, Frédéric Roustan souligne le rôle de la culture comme vecteur fondamental pour inciter les jeunes générations à s’intéresser au Vietnam en France et à la France au Vietnam. Il préconise ainsi de favoriser les échanges culturels dans des domaines tels que le cinéma, la littérature, la musique et les arts.

Il souligne enfin la nécessité de soutenir le développement des études vietnamiennes en France, notamment dans les domaines de la langue, de la culture et de l’histoire, tout en maintenant et en développant l’enseignement du français dans les départements de langues ou d’Aires culturelles. -VNA

#relations franco-vietnamiennes #Nouvelle ère
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.