Politique

Plus de 13 500 échantillons de restes de soldats tombés au combat transférés pour des tests ADN

Plus de 13 500 échantillons de restes de soldats tombés au combat ont été transférés à Hanoï pour des tests ADN, dans le cadre de la « campagne des 500 jours » visant à accélérer l’identification des soldats morts pour la Patrie. Cette opération devrait contribuer à apporter des réponses aux familles qui attendent depuis des décennies des informations sur leurs proches.

Lors de la cérémonie de remise (Photo : VNA)
Lors de la cérémonie de remise (Photo : VNA)



Hanoï, 11 septembre (VNA) – Au total, 13 563 échantillons de restes de soldats tombés au combat ont été transférés à Hanoï pour des tests ADN visant à identifier ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie.

Ces échantillons ont été remis à l’Académie des sciences et technologies du Vietnam et à l’Institut militaire de médecine légale à l’issue d’une cérémonie organisée le 11 septembre par le Commandement de la Défense aérienne et de l’Armée de l’air, en coordination avec la 7e Région militaire et les comités populaires des provinces de Dong Nai, Tay Ninh et Lam Dong.

Lors de la cérémonie, le colonel Nguyen Huu Toan, directeur adjoint du Département des affaires politiques du Commandement de la Défense aérienne et de l’Armée de l’air, a exprimé sa profonde gratitude envers les héros et les soldats tombés au combat qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance nationale, la liberté et le bonheur du peuple.

Il a rappelé qu’au cours des guerres de résistance pour la défense de la Patrie, d’innombrables jeunes avaient quitté leur ville natale, leur famille et leurs rêves personnels pour accomplir leur devoir envers la nation. Beaucoup ne sont jamais revenus du champ de bataille, tandis que l’identité et le lieu de sépulture de nombreux autres restent inconnus.

Le général de division Nguyen Huy Tuan, commissaire politique adjoint du Commandement de la Défense aérienne et de l’Armée de l’air, a souligné la portée particulière des vols transportant ces échantillons biologiques dans le cadre de la « campagne des 500 jours », visant à accélérer la recherche et l’identification des restes de soldats tombés au combat. Il a affirmé que derrière chaque échantillon se cachent une histoire, une vie et les espoirs de proches qui attendent depuis des décennies de connaître l’identité et la ville d’origine de leurs êtres chers.

Cette fois-ci, le commandement a transporté 13 563 échantillons, soit plus de 7 000 de plus que lors du transfert effectué le 21 août. Les échantillons ont été transportés, réceptionnés et remis avec le plus grand soin, un sens élevé des responsabilités et dans des conditions de sécurité maximales, a-t-il ajouté.

Plus tôt dans la journée, au terminal militaire de l’aéroport international de Tan Son Nhat, à Hô Chi Minh-Ville, la 7e Région militaire avait coordonné avec le Commandement de la Défense aérienne et de l’Armée de l’air ainsi qu’avec les trois localités concernées l’organisation du transport et de la remise des échantillons. Les provinces de Dong Nai, Tay Ninh et Lam Dong ont fourni respectivement 4 651, 5 287 et 3 625 échantillons. Ces derniers ont été soigneusement scellés et conditionnés dans 144 caisses spécialisées, recouvertes du drapeau national afin d’en garantir la sécurité durant le transport.

Le lieutenant-général Tran Vinh Ngoc, secrétaire du Comité du Parti et commissaire politique de la 7e Région militaire, a rappelé que des millions de Vietnamiens avaient consacré leur jeunesse et leur vie à l’indépendance et à la liberté de la nation. Plus d’un demi-siècle après le rétablissement de la paix, nombre d’entre eux demeurent non identifiés, laissant leurs familles dans l’attente d’informations sur leurs proches.

Il a qualifié le transfert de ces 13 563 échantillons de « vol de la reconnaissance », témoignant du souvenir impérissable que la nation garde de ceux qui se sont sacrifiés pour la Patrie.

Le recours aux avancées scientifiques et technologiques en matière d’identification devrait permettre d’établir l’identité d’un plus grand nombre de soldats tombés au combat, de combler les lacunes concernant leurs sépultures et de répondre aux aspirations légitimes de leurs familles.-VNA

source
#500 ngày đêm #Liệt sĩ #échantillons #soldats tombés
Suivez VietnamPlus

Mémoire des martyrs

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.