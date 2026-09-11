La diplomatie parlementaire donne un nouvel élan aux relations avec la R. de Corée et la Mongolie

Hanoï (VNA) – La visite officielle en République de Corée et en Mongolie du président de l’Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et de son épouse Nguyen Thi Thanh Nga, à la tête d’une délégation vietnamienne de haut rang, du 6 au 11 septembre, a été couronnée de succès et a produit des résultats substantiels. Elle a contribué à approfondir les relations politiques et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération concrète dans plusieurs domaines.



À cette occasion, le membre du Comité central du Parti et vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyen Minh Vu, a accordé une interview à la presse pour faire le point sur les résultats de la visite et les orientations pour mettre en œuvre les accords et engagements convenus.



Approfondir les relations politiques et promouvoir la diplomatie parlementaire



Selon Nguyen Minh Vu, le premier résultat majeur de la visite est d’avoir contribué à approfondir les relations politiques et à promouvoir l’efficacité du canal de la diplomatie parlementaire avec la République de Corée et la Mongolie.



À travers près de 30 activités de haut niveau et sectorielles, les parties ont procédé à un examen global de la mise en œuvre des accords, échangé sur les difficultés et les obstacles persistants et défini les prochaines étapes de leur coopération bilatérale. Lors des entretiens, rencontres et séances de travail, les dirigeants des deux pays ont exprimé leur haute considération pour le rôle, la position, le potentiel et les perspectives de développement du Vietnam, tout en saluant la vision ainsi que les réformes récemment engagées par le Parti et l’État vietnamiens.



Les parlements et les partis politiques de la République de Corée et de la Mongolie souhaitent continuer à accompagner le Vietnam dans son processus de développement, contribuant à approfondir davantage le Partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée et le Partenariat intégral Vietnam-Mongolie.



L’accord de coopération signé lors de cette visite entre l’Assemblée nationale vietnamienne et le Secrétariat du Parlement mongol, ainsi que le mémorandum d’entente sur la coopération entre les deux organes législatifs vietnamien et sud-coréen signé en 2025, continueront de constituer des leviers importants pour promouvoir les relations entre les parties.



Donner un nouvel élan à la coopération économique et technologique



Le vice-ministre permanent Nguyen Minh Vu a également souligné que la visite avait confirmé le rôle des organes législatifs et de la diplomatie parlementaire dans la création d’un nouvel élan pour la coopération économique, commerciale, d’investissement et scientifique et technologique.



L’Assemblée nationale vietnamienne et les parlements des deux pays sont convenus de renforcer leur coordination dans le perfectionnement des cadres juridiques, afin de créer un environnement juridique favorable aux activités des entreprises et aux investissements, tout en participant plus activement au suivi de la mise en œuvre des accords et conventions signés.



S’agissant de la République de Corée, les deux parties ont fait de la résolution des difficultés et des obstacles, ainsi que de l’attraction d’investissements sud-coréens de qualité dans les secteurs prioritaires du Vietnam, des axes majeurs de leur coopération, avec pour objectif de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 150 milliards de dollars d’ici 2030.



Les dirigeants sud-coréens ont notamment affirmé qu’ils faciliteraient la participation des entreprises vietnamiennes à la mise en œuvre de trois mégaprojets dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle et des centres de données. Ces domaines revêtent une importance particulière pour élargir l’espace de coopération économique et technologique entre les deux pays.



Avec la Mongolie, les deux parties sont déterminées à porter le commerce bilatéral à 200 millions de dollars, tout en élargissant la coopération dans les secteurs à fort potentiel. La partie mongole s’est engagée à faciliter la participation des entreprises vietnamiennes à de grands projets, notamment dans les domaines des minerais stratégiques et des énergies renouvelables, ainsi qu’à promouvoir la coopération dans les secteurs où la Mongolie dispose d’atouts, tels que l’agriculture, les produits en laine et les articles en cuir, afin de développer conjointement la production et d’accéder à des marchés tiers.



Les deux parties sont également convenues d’accélérer la conclusion d’un nouvel Accord sur la promotion et la protection des investissements, afin de créer un cadre plus favorable aux investissements des entreprises des deux pays.



Consolider les bases sociales et les échanges entre les peuples



Un autre résultat important de la visite est le renforcement des bases sociales des relations du Vietnam avec la République de Corée et la Mongolie.



Selon Nguyen Minh Vu, les dirigeants sud-coréens expriment toujours une affection particulière pour le Vietnam et considèrent les familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes comme un important trait d’union entre les deux pays. La partie sud-coréenne s’est engagée à protéger les droits et intérêts légitimes de la communauté vietnamienne et à élargir les secteurs d’accueil des travailleurs vietnamiens.



Avec la Mongolie, les deux parties souhaitent continuer à promouvoir la coopération dans l’éducation, le tourisme, les sports et les échanges entre les peuples. Les dirigeants mongols ont également affirmé qu’ils faciliteraient davantage la vie, les études et les activités professionnelles de la communauté vietnamienne dans le pays.



Le Vietnam et les deux pays sont également convenus de poursuivre leur étroite coordination au sein des forums régionaux et internationaux et de se soutenir mutuellement dans les forums parlementaires multilatéraux. La République de Corée partagera son expérience dans l’organisation de l’APEC 2025 et apportera son soutien au Vietnam dans la préparation de l’APEC 2027. La Mongolie a exprimé sa confiance dans la réussite de l’organisation de l’APEC 2027 par le Vietnam et demandé le soutien de ce dernier à sa candidature à l’APEC.



Traduire les accords et engagements en résultats concrets



Concernant les orientations pour mettre en œuvre les résultats de la visite, Nguyen Minh Vu a souligné que la priorité absolue dans la période à venir était de transformer les accords et engagements de coopération en résultats concrets, apportant des bénéfices tangibles aux populations et aux entreprises des deux pays.



Premièrement, il convient de maintenir les échanges de haut niveau et de renforcer le rôle des parlements dans le perfectionnement du cadre juridique, le suivi de la mise en œuvre des accords et le règlement des difficultés rencontrées par les populations et les entreprises.



Dans l’immédiat, il importe notamment de faciliter l’entrée en République de Corée des citoyens vietnamiens, en particulier des membres des familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes ainsi que des entreprises et acteurs dans les domaines des start-up, des technologies et de l’innovation. Il faut également améliorer les liaisons et les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Mongolie, tant par voie ferroviaire qu’aérienne.



Deuxièmement, les accords doivent être mis en œuvre selon le principe des « six clartés », avec une définition précise des tâches, des organismes responsables et des délais d’exécution. Les ministères, secteurs et collectivités locales doivent transformer de manière proactive les accords conclus en programmes, plans et projets concrets, assortis d’objectifs, de feuilles de route et de responsabilités clairement définis, tout en réglant rapidement les difficultés qui pourraient surgir. Les représentations diplomatiques vietnamiennes en République de Corée et en Mongolie doivent continuer à jouer leur rôle de passerelle afin de transformer les bonnes relations de coopération en résultats concrets.



Troisièmement, il convient de promouvoir les liens économiques dans un esprit d’équilibre, de durabilité et d’avantages mutuels, afin d’atteindre rapidement les objectifs commerciaux fixés avec les deux pays. Avec la République de Corée, l’accent doit être mis sur le renforcement de la position des entreprises vietnamiennes dans les chaînes d’approvisionnement et sur l’attraction d’investissements sud-coréens de haute technologie au Vietnam. Avec la Mongolie, il importe d’achever rapidement le cadre de protection des investissements, de faciliter l’accès des entreprises des deux pays à leurs marchés respectifs et d’exploiter les secteurs disposant encore d’un important potentiel.



Quatrièmement, il faut intensifier les échanges entre les peuples et élargir la coopération dans les ressources humaines, la culture, l’éducation, les sports, le tourisme et les relations entre les collectivités locales. Il convient notamment de renforcer le rôle de passerelle de la communauté vietnamienne dans les pays d’accueil, conformément à l’esprit de la Résolution n° 23-NQ/TW du 2 août 2026 du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens à l’étranger.



Dans l’immédiat, le Vietnam continuera d’œuvrer auprès de l’Assemblée nationale sud-coréenne pour créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne afin qu’elle puisse vivre, étudier et travailler en République de Corée, et simplifier les procédures de visa pour les proches des membres des familles multiculturelles vietnamo-sud-coréennes. Il encouragera également les Vietnamiens à se rendre en Mongolie pour y voyager, travailler et investir, contribuant ainsi à renforcer la compréhension et les liens entre les peuples des deux pays.



Le vice-ministre permanent Nguyen Minh Vu s’est déclaré convaincu que, forts d’une solide base relationnelle, d’une volonté politique élevée et d’orientations concrètes de coopération convenues, les relations entre le Vietnam et la République de Corée ainsi qu’entre le Vietnam et la Mongolie continueront de se développer de manière toujours plus substantielle et efficace, au bénéfice concret des peuples des trois pays et contribuant positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région. - VNA

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