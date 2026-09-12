Politique

Entretien entre les Premiers ministres vienamien et indien

Les deux Premiers ministres ont affiché leur volonté d’approfondir les relations Vietnam-Inde, en mettant l’accent sur plusieurs domaines.

Le Premier ministre Le Minh Hung (à gauche) et son homologue indien Narendra Modi. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung (à gauche) et son homologue indien Narendra Modi. Photo : VNA

New Delhi (VNA) – Le 12 septembre, à New Delhi, dans le cadre de son séjour en Inde pour participer au 18e Sommet des BRICS, le Premier ministre Le Minh Hung s’est entretenu avec son homologue indien Narendra Modi.

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné qu’en dépit des turbulences régionales et internationales, le Vietnam et l’Inde restent des amis proches, fidèles et constants. L’élévation de leurs liens au niveau de Partenariat stratégique global renforcé lors de la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en mai 2026 témoigne de la maturité de la confiance politique, d’une vision partagée et d’une convergence d’intérêts stratégiques.

De son côté, le Premier ministre Narendra Modi a chaleureusement accueilli son homologue vietnamien, tout en soulignant que la participation du Vietnam au 18e Sommet des BRICS avait rehaussé l’envergure de l’événement. Évoquant la visite d’État de To Lam en mai 2026, Narendra Modi a réaffirmé que le Vietnam constitue un pilier important de la politique indienne « Act East ».

Considérant que leurs deux économies figurent parmi celles qui connaissent la croissance la plus rapide au monde et présentent une forte complémentarité, les deux chefs de gouvernement ont affiché leur détermination à porter rapidement le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars, en facilitant l’accès au marché pour leurs produits respectifs, notamment pharmaceutiques, agricoles, halieutiques et d’élevage.

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Lors de l'entretien. Photo : VNA

Le Minh Hung a proposé d’établir un corridor économique et des chaînes d’approvisionnement afin de renforcer la connectivité entre les deux économies, d’envisager l’ouverture de négociations sur un accord de libre-échange (ALE) bilatéral et d’accélérer, avec les pays de l’ASEAN, l’achèvement de la révision de l’Accord sur le commerce des marchandises ASEAN-Inde (AITIGA). Il a invité les grands groupes indiens à investir au Vietnam dans les technologies, les infrastructures, l’énergie et l’industrie pharmaceutique.

Les deux parties ont aussi souligné l’importance des connectivités routières, ferroviaires, aériennes et maritimes, envisageant notamment la promotion des projets de connectivité ferroviaire. Le Minh Hung a souhaité une augmentation de la fréquence des vols directs reliant les grandes villes des deux pays.

S’agissant de la défense et de la sécurité, pilier important de leurs relation, les deux parties ont convenu de renforcer la coopération dans l’industrie de la défense, le commerce militaire et la formation, ainsi que d’organiser prochainement la première réunion du Dialogue Diplomatie-Défense.

En matière de sciences et technologies, le chef du gouvernement vietnamien a préconisé l’établissement d’une stratégie de connectivité technologique axée notamment sur l’intelligence artificielle (IA) et la 5G/6G, ainsi que des programmes de formation d’ingénieurs en IA et dans les semi-conducteurs, de formation des jeunes aux technologies numériques et de mise en relation des start-up et acteurs de l’innovation des deux pays.

Enfin, les deux dirigeants sont convenus de renforcer leur coordination dans les forums régionaux et internationaux. Le Minh Hung a affirmé le soutien du Vietnam à un rôle accru de l’Inde dans les institutions multilatérales et s’est dit prêt à soutenir le renforcement de la coopération entre l’Inde et l’ASEAN, tout en souhaitant que l’Inde continue de soutenir fermement la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale.

À cette occasion, le Premier ministre Le Minh Hung a invité son homologue indien Narendra Modi à effectuer prochainement une nouvelle visite au Vietnam. Narendra Modi a accepté l’invitation. - VNA

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