New Delhi (VNA) – Le matin du 12 septembre, le Premier ministre Le Minh Hung et une délégation vietnamienne de haut rang sont arrivés à l’aéroport international Indira Gandhi, en Inde, marquant le début de leur participation au 18e Sommet des BRICS et de leurs activités bilatérales, prévues les 12 et 13 septembre, à l’invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, président des BRICS en 2026.



Il s’agit de l’une des principales activités diplomatiques multilatérales de haut niveau du Vietnam en 2026.



Depuis que le Vietnam est devenu pays partenaire des BRICS en juin 2025, la participation du Premier ministre Le Minh Hung à ce sommet revêt une importance particulière. Elle offre au Vietnam l’occasion de consolider et d’approfondir davantage ses relations avec l’Inde, qui assure la présidence des BRICS en 2026, tout en renforçant ses liens avec les autres pays membres et partenaires du groupe.​

Le Premier ministre Le Minh Hung arrive en Inde pour participer au Sommet des BRICS. Photo : VNA



Cette visite intervient dans un contexte où les relations Vietnam-Inde viennent d’être élevées au rang de Partenariat stratégique global renforcé, à l’occasion de la visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en mai dernier. Ce nouveau statut constitue une base et un moteur importants pour approfondir une coopération bilatérale plus substantielle, plus étendue et plus efficace, tout en élargissant la coopération dans les cadres multilatéraux.



Lors de la session consacrée aux fondements de la résilience, de l’innovation, de la coopération et du développement durable, le Premier ministre Le Minh Hung devrait présenter la vision, les évaluations et les propositions du Vietnam sur plusieurs grandes questions de coopération internationale liées à la paix, à la croissance économique, au développement durable et à la réponse aux défis mondiaux.



Il réaffirmera ainsi la volonté du Vietnam d’œuvrer avec les pays membres et partenaires des BRICS ainsi qu’avec la communauté internationale à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, à renforcer la connectivité et la coopération au développement, et à accroître la voix et le rôle des économies émergentes et des pays en développement, en vue d’un avenir inclusif et durable dont les fruits du développement seront largement partagés.



À cette occasion, Le Minh Hung aura également une rencontre bilatérale avec son homologue indien Narendra Modi, ainsi que des rencontres avec des dirigeants de divers pays, d’organisations internationales et d’entreprises locales, afin de contribuer au renforcement de l’amitié, de la confiance politique et d’une coopération substantielle et efficace dans différents domaines. - VNA