Le dirigeant To Lam appelle à valoriser les ressources de la communauté vietnamienne en France





Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en France et de sa participation au Sommet spatial, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse Ngo Phuong Ly et d’une délégation vietnamienne de haut rang, a rencontré, le 11 septembre à Paris, des responsables et employés de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en France.



S’exprimant lors de la rencontre, To Lam a souligné que les relations Vietnam-France connaissent leur meilleure période depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, notamment depuis leur élévation au niveau de Partenariat stratégique intégral. Dans la nouvelle phase de développement, les relations bilatérales doivent atteindre un niveau plus élevé, avec une nouvelle envergure et de nouvelles modalités, répondant aux exigences de développement des deux pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Photo : VNA





Le secrétaire général et président de la République a demandé aux autorités françaises de continuer à accorder une attention particulière à la communauté vietnamienne et de créer des conditions plus favorables pour lui permettre de mener une vie stable, de bien s’intégrer à la société française et de contribuer activement à la vie économique, sociale et culturelle du pays d’accueil. Cette démarche permettra également de renforcer les échanges entre les peuples, la compréhension mutuelle, la confiance et les liens entre les deux nations.



To Lam a hautement apprécié le rôle des associations vietnamiennes en France et salué leurs contributions à la solidarité au sein de la communauté, à la promotion de la culture vietnamienne, au maintien de l’enseignement et de l’apprentissage du vietnamien auprès des jeunes, ainsi qu’au développement national.



Selon l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, la communauté vietnamienne en France est l’une des plus anciennes communautés vietnamiennes en Europe. Elle compte de nombreux scientifiques, intellectuels, experts, entrepreneurs, étudiants et jeunes, constituant une importante ressource susceptible de contribuer au développement du pays.



Au fil des générations, les Vietnamiens en France se sont bien intégrés à la société d’accueil tout en s’attachant à préserver la langue vietnamienne, l’identité culturelle et les traditions nationales. La communauté mène également de nombreuses activités en faveur du pays, notamment dans les domaines humanitaire, éducatif, culturel, économique, commercial et scientifique et technologique, tout en jouant un rôle de passerelle pour promouvoir les relations d’amitié entre le Vietnam et la France.



L’ambassadeur Trinh Duc Hai a souligné la nécessité de valoriser davantage les ressources de la communauté, notamment ses ressources intellectuelles. Les scientifiques et experts vietnamiens en France sont appelés à participer plus activement aux programmes de coopération avec le Vietnam dans des domaines stratégiques tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les technologies spatiales, les biotechnologies, l’énergie et la transition verte.



Les entrepreneurs vietnamiens en France peuvent jouer un rôle de passerelle dans les domaines de l’investissement, du commerce et des technologies, contribuant à attirer davantage d’entreprises françaises et européennes au Vietnam. La jeune génération est, quant à elle, appelée à devenir une nouvelle force de connexion entre les deux pays, en s’intégrant pleinement à la société française tout en connaissant et en étant fière de ses origines vietnamiennes et en étant prête à contribuer au développement du pays.



To Lam a indiqué que le Parti et l’État avaient adopté ces dernières années de nombreuses politiques visant à mieux protéger les droits et intérêts légitimes des Vietnamiens à l’étranger, à les aider à préserver et à valoriser leur identité nationale et à renforcer leurs liens avec leur pays d’origine.



La Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique sur le travail relatif aux Vietnamiens à l’étranger définit notamment des orientations claires pour valoriser les ressources de la communauté. Le Secrétaire général et président de la République a appelé la communauté vietnamienne en France à continuer de promouvoir l’esprit de cette résolution, à préserver sa tradition de solidarité, à construire une communauté dynamique, responsable et attachée à son identité, et à contribuer activement au développement national.



Soulignant le rôle de la jeune génération, To Lam l’a exhortée, qu’elle soit née au Vietnam ou ailleurs, à être fière de son identité vietnamienne, à considérer celle-ci comme un précieux bagage pour son parcours, à préserver la langue vietnamienne, à bien étudier et, lorsque l’occasion se présente, à contribuer à la construction du pays.



À l’égard de l’ambassade et des représentations vietnamiennes en France, le secrétaire général et président de la République a demandé de continuer à faire preuve d’initiative et de créativité dans le travail de conseil et de proposition de mesures visant à approfondir le Partenariat stratégique intégral Vietnam-France dans tous les domaines. Il a également appelé à bien accomplir le travail de protection des citoyens, à constituer un solide soutien pour la communauté et à encourager les Vietnamiens en France, notamment les jeunes, à contribuer au développement du pays.- VNA