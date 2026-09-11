Société

Le ministère de l’Intérieur propose des congés de sept jours pour le Nouvel An lunaire 2027

Le ministère de l’Intérieur avait soumis au gouvernement une proposition prévoyant sept jours de congé consécutifs à l’occasion du Têt 2027, année de la Chèvre.

Le ministère de l’Intérieur propose des congés de sept jours pour le Nouvel An lunaire 2027. Photo d'illustration: VNA
Le ministère de l’Intérieur propose des congés de sept jours pour le Nouvel An lunaire 2027. Photo d'illustration: VNA


Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Intérieur a proposé une période de sept jours de congé à l’occasion du Nouvel An lunaire 2027, du 4 au 10 février, après avoir recueilli les avis des ministères, secteurs et collectivités locales.

Lors d’une conférence de presse tenue le 11 septembre à Hanoï, Nguyen Thi Quyen, directrice adjointe du Département de l’emploi, a indiqué qu’après avoir recueilli les avis des ministères, secteurs et localités, le ministère de l’Intérieur avait soumis au gouvernement une proposition prévoyant sept jours de congé consécutifs à l’occasion du Têt 2027, année de la Chèvre. Selon ce projet, élaboré conformément au Code du travail de 2019 et aux réglementations en vigueur, les congés s’étendraient du jeudi 4 au mercredi 10 février 2027 inclus.

Cette proposition repose sur les cinq jours de congé prévus par la réglementation, répartis entre deux jours avant et trois jours après le Nouvel An lunaire, auxquels s’ajouteraient deux jours de repos compensatoire, deux des jours fériés coïncidant avec le week-end.

Selon Nguyen Thi Quyen, cette organisation vise notamment à faciliter les déplacements des travailleurs vivant loin de leur ville natale, en leur permettant de disposer de suffisamment de temps pour préparer et célébrer le Têt dans de bonnes conditions.

Concernant le secteur privé, le ministère propose aux employeurs deux options pour organiser les congés : accorder un jour de congé avant le Têt et quatre jours après, ou deux jours avant et trois jours après le Têt. Cette flexibilité permettrait aux entreprises d’adapter leur calendrier de production et de services à leurs besoins opérationnels, tout en garantissant les droits des salariés.

La conférence de presse a également abordé le calendrier des congés à l’occasion de la Journée de la culture vietnamienne en 2026, pour laquelle le ministère de l’Intérieur propose une période de repos de quatre jours.

La première option prévoit un jour férié le mardi 24 novembre 2026, avec un échange du jour de travail du lundi 23 novembre avec le samedi 28 novembre, permettant ainsi de bénéficier d’une période de repos prolongée. La deuxième option prévoit simplement un jour férié le mardi 24 novembre, sans échange de jours de travail.

Enfin, pour l’ensemble de ces périodes de congé, le ministère de l’Intérieur encourage les entreprises à appliquer le même calendrier que celui des fonctionnaires et agents publics, afin d’harmoniser les périodes de repos à l’échelle nationale. Les employeurs sont également appelés à respecter pleinement les dispositions légales en matière de rémunération et encouragés à négocier des dispositions plus favorables pour leurs salariés. -VNA

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