Lancement du Programme national de protection et de prévention du travail illégal des enfants

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de la Santé a lancé, le 11 septembre à Hanoï, le Programme national de protection de l’enfance et de prévention et de réduction du travail des enfants en violation de la législation pour la période 2026-2030. Organisée en présentiel à Hanoï et en ligne avec la participation des Services de santé des 34 provinces et villes, la cérémonie a marqué le lancement officiel de ce programme national.

Prenant la parole, le vice-ministre de la Santé Le Duc Luan a souligné que le Parti et l’État considéraient les enfants comme les futurs acteurs du développement national. La protection de l’enfance constitue ainsi une mission stratégique et une responsabilité partagée par l’ensemble du système politique, les familles et la société.

Ces dernières années, le Vietnam a réalisé des progrès notables dans ce domaine. Le cadre juridique et politique a été progressivement renforcé. Plus de 80 % des enfants en situation particulière bénéficient d’une aide adaptée à leurs besoins et aux conditions socio-économiques locales. La proportion d’enfants travaillant en violation de la législation a fortement diminué, passant de 5,4 % à 1,31 %. Par ailleurs, tous les enfants victimes de violences bénéficient de mesures d’aide et d’intervention appropriées.

Le vice-ministre de la Santé Le Duc Luan s'exprime. Photo: VNA

Le système de protection de l’enfance est organisé selon trois niveaux : prévention, soutien et intervention. Le numéro national 111 continue de jouer un rôle important dans la réception des signalements et la coordination du traitement des violations des droits de l’enfant. Le Vietnam a également lancé, le 8 septembre 2026, le numéro 117 dédié à la prévention et à la lutte contre les violences familiales.

Malgré ces avancées, la protection de l’enfance reste confrontée à de nombreux défis. Le travail des enfants persiste notamment dans les secteurs de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche, ainsi que dans les ménages et les petites unités de production et de commerce. Dans certaines localités, les services de protection restent insuffisants et la coordination entre les différents niveaux de prise en charge demeure inégale. Des disparités subsistent également dans l’utilisation des technologies de l’information et la gestion des données relatives aux enfants.

Le 28 juillet 2026, le Premier ministre a signé la décision n°1415/QĐ-TTg portant approbation du Programme national pour 2026-2030. Celui-ci vise à garantir à tous les enfants un environnement sûr et sain, à réduire les violences et les atteintes à leurs droits, et à favoriser l’inclusion et le développement global des enfants victimes de violences ou d’exploitation, des enfants travailleurs et des enfants en situation particulière. Le programme fixe sept groupes d’indicateurs ainsi que six groupes de missions et de solutions, avec des responsabilités et des échéances clairement définies.

Lors de la cérémonie, le représentant de l’UNICEF a salué les efforts déployés par le Vietnam, soulignant que la protection de l’enfance devait constituer l’un des fondements du développement des ressources humaines, de la stabilité sociale et de la prospérité à long terme. Il a recommandé de renforcer les équipes de travailleurs sociaux spécialisés, notamment au niveau communal, de développer les programmes de soutien aux parents, de promouvoir des écoles sûres et de renforcer la protection des enfants dans l’environnement numérique.

Les mesures mises en œuvre doivent placer l’enfant au centre, renforcer la résilience des familles et garantir aux enfants, aux parents et aux communautés un accès rapide et efficace aux services de soutien dont ils ont besoin. -VNA

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