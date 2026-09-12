Le haut dirigeant To Lam achève avec succès sa visite officielle en France



Paris, 11 septembre (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse et la délégation vietnamienne de haut rang ont quitté Paris dans la soirée du 11 septembre, achevant avec succès sa visite officielle en France et sa participation au Sommet spatial, à l’invitation du président français Emmanuel Macron.



À l’aéroport d’Orly, la délégation vietnamienne a été saluée, du côté français, par Eleonor Caroit, ministre déléguée chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l’étranger, l’ambassadeur de France au Vietnam Olivier Brochet et un représentant du protocole du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.



Du côté vietnamien, étaient présents l’ambassadeur du Vietnam en France Trinh Duc Hai et son épouse, la cheffe de la Délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO Nguyen Thi Van Anh, ainsi que des responsables et membres du personnel de l’ambassade du Vietnam en France.



Au cours de la visite, le secrétaire général et président To Lam s’est entretenu avec le président Emmanuel Macron et a assisté à la cérémonie de remise de documents de coopération entre les deux pays. Il a également rencontré des dirigeants de plusieurs grands groupes et entreprises français et vietnamiens, le Premier ministre français Sébastien Lecornu, le président du Sénat Gérard Larcher et le secrétaire national du Parti communiste français Fabien Roussel.



Le secrétaire général et président To Lam a en outre participé au Sommet spatial à Paris et rencontré plusieurs dirigeants étrangers, dont le président serbe, le président de la République du Congo, le Premier ministre bulgare, le président finlandais, le Premier ministre luxembourgeois et la présidente de la Commission européenne, afin de promouvoir les relations de coopération avec ces partenaires importants. Il a également visité plusieurs centres français de recherche dans les domaines des technologies et de l’énergie et rencontré des experts vietnamiens dans le secteur technologique.



Durant son séjour, To Lam et son épouse ont déposé des fleurs devant le monument dédié au Président Ho Chi Minh, dans le parc de Montreau, à Montreuil, et rencontré des responsables et membres du personnel de l’ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne en France.



À cette occasion, le président Emmanuel Macron a remis à To Lam la Grand-Croix de la Légion d’honneur, l’une des plus hautes distinctions de la République française. Créée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur est la plus haute distinction nationale française.



Les deux pays ont adopté une Déclaration conjointe sur sur l’accélération de la mise en œuvre du Partenariat Stratégique Global. Lors des rencontres et échanges, ils se sont félicités des avancées substantielles enregistrées dans les relations bilatérales, près de deux ans après leur élévation au niveau de Partenariat Stratégique Global.



Pour la période à venir, To Lam et Emmanuel Macron sont convenus de maintenir régulièrement les contacts de haut niveau et les échanges à tous les niveaux, par tous les canaux – Parti, gouvernement, parlement et échanges entre les peuples –, de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération existants et d’approfondir les coopérations sectorielles afin de répondre aux besoins de développement dans le nouveau contexte.



Dans une vision tournée vers l’avenir, le Vietnam et la France entendent tirer pleinement parti des atouts de la France, grande puissance scientifique en Europe, et faire de la coopération scientifique et technologique un nouveau pilier majeur des relations bilatérales. Les efforts porteront en priorité sur des domaines stratégiques tels que l’aérospatiale, les minerais critiques, les technologies quantiques, les énergies propres ainsi que la recherche au service du développement durable et de la lutte contre le changement climatique.



Les deux pays sont également convenus de mieux exploiter le potentiel des domaines de coopération traditionnels et de passer à des modèles de coopération plus inclusifs et plus efficaces. Ils ont souligné l’importance de renforcer les échanges culturels et les échanges entre les peuples à travers notamment l’organisation de Semaines ou de Journées culturelles dans chaque pays, avec en premier lieu la Journée du Vietnam en France prévue en octobre 2026. La coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation sera également approfondie.



Le secrétaire général et président To Lam a demandé à la France de continuer à favoriser l’intégration et le développement durable de la communauté vietnamienne en France, ainsi que de mettre en place des mécanismes permettant de valoriser pleinement les compétences des experts, intellectuels et scientifiques vietnamiens. Ceux-ci pourront ainsi contribuer au développement de la société d’accueil tout en servant de passerelle au renforcement des relations bilatérales.



Sur les questions régionales et internationales, les deux pays sont convenus de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment aux Nations unies et dans le cadre de la coopération ASEAN-UE.



La visite officielle en France du secrétaire général et président To Lam, de son épouse et de la délégation vietnamienne de haut rang réaffirme l’importance particulière que le Vietnam accorde au Partenariat stratégique global Vietnam-France. Elle ouvre également de nouvelles perspectives pour mettre en relation les atouts de la France dans les sciences, les technologies, l’innovation et les technologies stratégiques avec les nouveaux besoins de développement du Vietnam.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà