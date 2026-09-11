Le Vietnam et la France renforcent leur coopération scientifique et technologique



Paris, 11 septembre (VNA) – Une cérémonie de remise d’accords de coopération entre l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), relevant de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, et le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de France s’est tenue le 11 septembre au matin à Paris, en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en visite officielle en France.



Ces accords contribuent à concrétiser le Partenariat stratégique intégral Vietnam-France dans les domaines des sciences, des technologies, de l’innovation et de la formation de ressources humaines hautement qualifiées, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération entre les établissements de recherche et de formation des deux pays.



Auparavant, dans le cadre de la visite et de la mission de travail du Premier ministre Pham Minh Chinh en France en juin 2025, l’Académie des sciences et technologies du Vietnam et le CEA avaient signé un mémorandum d’entente visant à promouvoir la coopération dans la recherche scientifique, le transfert de technologies et la formation de ressources humaines hautement qualifiées.



Sur cette base, l’USTH et deux organismes relevant du CEA, l’Institut national des sciences et techniques nucléaires (INSTN) et la Direction de la recherche fondamentale (DRF), sont convenus de renforcer leur coopération dans la formation, la recherche et le transfert de technologies, en mettant l’accent sur les sciences et technologies nucléaires, les nouvelles énergies, l’hydrogène et les semi-conducteurs.



La coopération entre l’USTH et le CEA a commencé à se développer en 2015 à travers des activités de mise en relation et de recherche conjointe entre les scientifiques des deux parties. Les groupes de recherche ont coopéré dans les domaines de la conversion et du stockage de l’énergie, notamment de l’hydrogène, ainsi que dans la conception et la fabrication de nanomatériaux et de matériaux semi-conducteurs.



Forts de ces premiers résultats, l’USTH et la DRF du CEA ont officialisé leur coopération dans la recherche et élargi leurs activités conjointes aux domaines de l’énergie, de l’environnement, des sciences des matériaux et des sciences de la santé.



Les deux parties mettent en œuvre des formations doctorales en cotutelle Vietnam-France, des échanges d’enseignants et de scientifiques, ainsi que des conférences et séminaires scientifiques conjoints. Elles facilitent également l’accueil d’étudiants, d’étudiants en master et de doctorants pour des stages et des travaux de recherche dans les laboratoires des deux pays.



Un résultat important de cette coopération est le projet international de recherche sur l’hydrogène (IRP Hydrogen), codirigé par le groupe de recherche de l’USTH spécialisé dans la chimie pour la conversion et le stockage de l’énergie et le laboratoire LCBM du CEA à Grenoble. Lancé en février 2025 et prévu jusqu’à fin 2029, le projet réunit 26 chercheurs vietnamiens et français et vise à développer des technologies de production d’hydrogène vert.



Les deux parties espèrent que ce projet constituera une base solide pour mettre en place à l’avenir une structure de coopération plus ambitieuse, sous la forme d’un laboratoire international conjoint dans le domaine des énergies renouvelables.



Parallèlement à la recherche sur les nouvelles énergies, la coopération entre l’USTH et le CEA s’est étendue à la formation dans le domaine des sciences et techniques nucléaires, à travers l’INSTN, l’un des principaux établissements français de formation dans le domaine des applications des technologies nucléaires.



Aux termes de l’accord-cadre, l’INSTN aidera l’USTH à élaborer et à mettre en œuvre des programmes de formation en sciences et techniques nucléaires, ainsi qu’à former des enseignants référents. Les deux parties coopéreront également à l’organisation de formations spécialisées et à l’élaboration de supports pédagogiques, tout en renforçant la communication afin d’attirer des élèves et étudiants talentueux vers les sciences et technologies nucléaires.



Dans un premier temps, l’INSTN et ses universités partenaires en France accueilleront certains étudiants vietnamiens d’excellence diplômés de l’USTH en chimie et en sciences des matériaux dans le cadre du programme international de master en génie nucléaire.



Ce programme est mis en œuvre avec la participation de grandes universités françaises, notamment l’Université Paris-Saclay et Chimie ParisTech, ainsi qu’avec le soutien de grands groupes industriels tels qu’EDF, Orano et Framatome.



Les deux parties étudient également l’élaboration d’un programme de formation à plus grande échelle, selon lequel la formation de base serait dispensée au Vietnam, tandis que la formation spécialisée, les travaux pratiques et la recherche seraient réalisés en France. Dès janvier 2027, l’INSTN prévoit d’envoyer des experts à l’USTH pour assurer le premier enseignement en sciences et techniques nucléaires.



Dans un contexte où le Vietnam doit répondre à un besoin urgent de ressources humaines hautement qualifiées dans les domaines de l’énergie et du génie nucléaire, la coopération avec le CEA et l’INSTN permettra au Vietnam d’accéder aux connaissances, aux technologies et à l’expérience française en matière de formation. Elle contribuera également à former une équipe capable d’acquérir, de maîtriser puis de développer des technologies stratégiques.



La remise des accords de coopération en présence du secrétaire général et président To Lam témoigne de l’attention et du soutien du Parti et de l’État à l’orientation visant à développer l’USTH en tant qu’université de recherche répondant aux normes internationales et renforçant son intégration au sein de la communauté scientifique mondiale.



Créée sur la base d’un accord entre les gouvernements vietnamien et français et relevant de l’Académie des sciences et technologies du Vietnam, l’USTH continuera de jouer son rôle de passerelle entre les établissements de formation et de recherche et les entreprises des deux pays, contribuant à promouvoir une coopération scientifique, technologique et universitaire Vietnam-France toujours plus approfondie, substantielle et efficace. - VNA

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