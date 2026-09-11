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La France remet des documents historiques précieux au Vietnam

Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM), relevant du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, ont remis au Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam plusieurs documents de grande valeur destinés aux activités de recherche et d’exposition du Musée du Parti communiste du Vietnam.

Un représentant des Archives nationales d’outre-mer (ANOM) remet des dopcuments à Vo Thanh Hung (droite), vice-chef du Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA
Un représentant des Archives nationales d’outre-mer (ANOM) remet des dopcuments à Vo Thanh Hung (droite), vice-chef du Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam. Photo: VNA

Paris (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, une cérémonie de remise de documents d’archives historiques au Vietnam a été organisée par les autorités françaises.

Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM), relevant du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, ont ainsi remis au Bureau du Comité central du Parti communiste du Vietnam plusieurs documents de grande valeur destinés aux activités de recherche et d’exposition du Musée du Parti communiste du Vietnam.

Le lot de documents remis comprend notamment une reproduction de la première page du journal Cuu Quoc, publiée le 24 août 1945, arborant le drapeau rouge à l’étoile jaune, ainsi que des rapports et documents d’époque sur les activités de Nguyen Ai Quoc dans la fondation et l’orientation des activités du Parti communiste (d’Annam).

S’exprimant lors de la réception, Vo Thanh Hung, vice-chef du Bureau du Comité central du Parti, a exprimé sa profonde gratitude envers le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères et les institutions concernées pour avoir préservé, conservé et remis au Vietnam ces documents d’une valeur historique particulière.

Il a souligné que cet événement revêtait une importance particulière, coïncidant avec le 115e anniversaire de l’arrivée du président Ho Chi Minh en France (1911-2026). Selon lui, ces sources historiques précieuses reflètent les liens entre l’histoire de la révolution vietnamienne et les mouvements progressistes en France, tout en illustrant la place particulière de la France dans le parcours révolutionnaire du président Ho Chi Minh.

Cette réception de documents contribuera non seulement à enrichir les ressources documentaires destinées à la recherche, à la conservation et à l’exposition au Musée du Parti communiste du Vietnam, mais aussi à approfondir la mémoire historique commune aux deux peuples vietnamien et français.

Le Vietnam souhaite voir les organismes d’archives et les musées des deux pays renforcer leurs échanges d’expériences, notamment dans la numérisation, l’exploitation et la valorisation des ressources documentaires relatives au Président Ho Chi Minh, à l’histoire de la révolution vietnamienne et aux relations Vietnam-France.

De son côté, Romain Joulia, directeur des Archives nationales d’outre-mer, s’est déclaré heureux de remettre, au nom de la partie française, ces documents de grande valeur au Vietnam. Il a souligné l’importance de la préservation, de l’étude et du partage des sources historiques afin de permettre au public et aux jeunes générations de mieux comprendre les périodes importantes de l’histoire des relations entre les deux pays.

La partie française a salué l’intérêt porté par le Vietnam à ces documents, soulignant que cette remise témoignait de l’esprit de coopération et de confiance entre les institutions des deux pays. Elle s’est déclarée prête à promouvoir davantage les échanges entre les organismes d’archives, de recherche et les musées des deux pays, notamment dans l’exploitation, la numérisation et la présentation des documents relatifs au Vietnam et aux relations Vietnam-France.

Cette cérémonie revêt une importance concrète pour la collecte et l’enrichissement des ressources documentaires destinées au Musée du Parti communiste du Vietnam, tout en contribuant à préserver et à valoriser les valeurs historiques liées au président Ho Chi Minh et à l’histoire de la révolution vietnamienne.

La préservation et le partage conjoints de ces documents historiques contribueront à renforcer la compréhension mutuelle, à consolider l’amitié et la confiance entre les deux peuples et à approfondir le Partenariat stratégique intégral Vietnam-France. - VNA

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