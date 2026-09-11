Économie

Le Vietnam et la France renforcent leur coopération économique et financière

Le Vietnam et la France sont convenus de renforcer leur coopération économique et financière, notamment dans les infrastructures stratégiques, les technologies de pointe, l’investissement et la fiscalité. Les deux parties ont également souligné la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des projets et de lever les obstacles afin de concrétiser davantage le Partenariat stratégique intégral bilatéral.

Nguyễn Thị Vân Hà
Délégations du ministère vietnamien des Finances et du ministère français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. (Photo : nhandan.vn)
Délégations du ministère vietnamien des Finances et du ministère français de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. (Photo : nhandan.vn)


Paris, 11 septembre (VNA) – Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, a eu une séance de travail avec le ministre français délégué chargé de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, Roland Lescure, afin de discuter des mesures visant à renforcer et à approfondir la coopération économique et financière entre les deux pays.

La rencontre s’est tenue à Paris dans le cadre de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam.

Ngo Van Tuan a souligné que le Vietnam et la France entretenaient depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1973 des liens d’amitié et de coopération de longue date, qui se sont développés dans de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, le commerce, l’investissement, la coopération au développement, la culture, l’éducation et les échanges entre les peuples.

L’élévation des relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique en 2013, puis du Partenariat stratégique intégral en 2024, a créé une base importante pour approfondir la coopération dans une direction plus substantielle, efficace et mutuellement bénéfique, a-t-il déclaré.

Les relations économiques bilatérales ont continué de se développer dans les domaines du commerce, de l’investissement et de la coopération au développement. Au cours des huit premiers mois de 2026, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 5 milliards de dollars, dont 3,1 milliards de dollars d’exportations vietnamiennes vers la France et 1,9 milliard de dollars d’importations en provenance de ce pays.

Au 31 août 2026, la France comptait 749 projets d’investissement en cours au Vietnam, pour un capital social total d’environ 4,01 milliards de dollars, se classant au 16e rang parmi les 154 pays et territoires investissant au Vietnam. De son côté, le Vietnam comptait 20 projets d’investissement en France, pour un capital social total de 39,18 millions de dollars.

La France demeure l’un des principaux bailleurs bilatéraux d’aide publique au développement (APD) en faveur du Vietnam. Depuis 2002, elle est le premier bailleur européen en termes de prêts engagés au Vietnam, principalement à travers des financements concessionnels du Trésor français et de l’Agence française de développement (AFD), avec un montant moyen annuel supérieur à 100 millions d’euros.

Pour l’avenir, Ngo Van Tuan a proposé aux deux parties de maintenir et de renforcer le Dialogue économique de haut niveau Vietnam-France, coprésidé par les ministères des Finances des deux pays. La 10e réunion de ce mécanisme est prévue début décembre 2026.

Alors que le Vietnam met en œuvre plusieurs projets d’infrastructures stratégiques de grande envergure, le ministre a appelé à renforcer la coopération avec la France, notamment dans les domaines de la haute technologie.

Il a proposé au gouvernement français de continuer à accorder au Vietnam des prêts très concessionnels par l’intermédiaire du Trésor français et de l’AFD, tout en renforçant l’assistance technique, le partage d’expériences, le développement des capacités des organismes vietnamiens et le soutien à l’élaboration d’études de faisabilité et aux financements sous forme de subventions.

Dans les domaines de l’investissement et du commerce, les deux parties ont convenu d’intensifier la promotion des investissements et le partage d’informations sur les politiques et les mécanismes, afin de faciliter les flux d’investissements bilatéraux.

Ngo Van Tuan a également appelé le Parlement et le gouvernement français à accélérer la finalisation des procédures de ratification de l’Accord de protection des investissements entre l’Union européenne et le Vietnam (EVIPA). Il a souligné que la mise en œuvre de cet accord, parallèlement à l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), contribuerait à créer des conditions plus favorables au développement des activités des entreprises des deux pays.

De son côté, Roland Lescure a évoqué plusieurs domaines de coopération d’intérêt commun, notamment le projet de ligne de métro Nhon-Gare de Hanoï, le projet de satellite d’observation de la Terre VNREDSat-2 et les financements de l’AFD.

La France a également proposé de coopérer sur des projets de connectivité ferroviaire régionale et s’est déclarée prête à soutenir le Vietnam dans ses discussions avec l’Union européenne en vue de son retrait de la liste européenne des juridictions non coopératives à des fins fiscales.

Les deux parties doivent poursuivre leur coordination étroite afin d’accélérer la mise en œuvre des projets et de régler rapidement les difficultés susceptibles de survenir, a déclaré Roland Lescure.

À cette occasion, les deux ministres ont assisté à la signature d’un protocole d’accord entre l’administration fiscale du Vietnam et la Direction générale des finances publiques de France.

Cet accord établit un cadre de coopération bilatérale visant à aider l’administration fiscale vietnamienne à réviser et à améliorer sa structure organisationnelle et ses processus opérationnels conformément aux normes de l’OCDE, tout en renforçant la formation et les compétences professionnelles des agents et experts fiscaux.

Les domaines prioritaires de coopération comprennent l’échange d’informations sur demande et l’échange automatique d’informations, le développement des infrastructures informatiques, l’application de l’intelligence artificielle à l’administration fiscale, l’amélioration de l’efficacité des contrôles fiscaux ainsi que le renforcement de la coopération internationale en matière de recouvrement des créances fiscales. - VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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