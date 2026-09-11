Économie

Quang Tri mobilise des ressources pour moderniser les infrastructures halieutiques

La province de Quang Tri mobilise des ressources publiques et sociales pour moderniser et développer ses ports de pêche et ses zones de mouillage et d’abri, afin d’améliorer les conditions d’exploitation et de renforcer la sécurité des pêcheurs. Ces investissements contribuent également à valoriser le potentiel de l’économie maritime locale et à soutenir le développement durable de la pêche.

Infrastructures de la zone de mouillage et d’abri de Bac Cua Viet. Photo : VNA
Infrastructures de la zone de mouillage et d’abri de Bac Cua Viet. Photo : VNA


Quang Tri, 11 septembre (VNA) – La province centrale de Quang Tri mobilise des ressources pour moderniser et agrandir les ports de pêche ainsi que les zones de mouillage et d’abri pour les navires en cas de tempête, contribuant ainsi à renforcer son économie maritime et à améliorer la sécurité des pêcheurs.

Grâce aux fonds d’indemnisation versés par la société Hung Nghiep Formosa Ha Tinh Steel Co., Ltd., le Comité populaire provincial a chargé le Département de l’Agriculture et de l’Environnement d’élaborer un projet d’investissement visant à moderniser et à agrandir la zone de mouillage et d’abri de Con Co, située dans la zone spéciale de Con Co. Ce projet représente un investissement total de 400 milliards de dôngs (15,4 millions de dollars) et devrait être mis en œuvre entre 2026 et 2028.

La zone d’abri actuelle ne couvre qu’environ trois hectares et ne peut accueillir que des navires équipés de moteurs d’une puissance inférieure à 300 chevaux (CV), pour une capacité maximale d’environ 200 bateaux. Elle est souvent saturée lorsque les navires de pêche viennent s’y réfugier pour échapper aux tempêtes. Située au large, en pleine mer, elle est également fortement exposée aux vagues, aux vents et aux courants, qui peuvent endommager ses infrastructures.

Début septembre, Quang Tri a approuvé l’extension des travaux de dragage visant à éliminer les sédiments et à rétablir l’écoulement des eaux dans la rivière Cut Ha Tay, où se trouve la zone de mouillage et d’abri de Nam Cua Viet. Ce projet vise à garantir un accès sûr et aisé à plus de 170 navires de pêche, tout en facilitant les échanges commerciaux et en offrant un refuge sûr en cas de tempête, contribuant ainsi à protéger la vie et les biens des pêcheurs et à assurer des moyens de subsistance durables.

Selon Tran Viet Dung, président du Comité populaire de la commune de Nam Cua Viet, la localité a mobilisé des ressources auprès d’organisations et d’entreprises pour réaliser ces travaux de dragage en raison d’un manque de financement public.

Au cours de la période 2020-2025, Quang Tri a investi des centaines de milliards de dôngs dans la modernisation et la construction de ports de pêche dotés de zones de mouillage et d’abri pour les navires. La zone d’abri de Bac Cua Viet, située dans la commune de Cua Viet, a bénéficié d’un investissement de 120 milliards de dôngs et peut accueillir environ 300 navires d’une puissance allant jusqu’à 1 000 CV.

Le port de pêche de Nam Cua Viet a également été modernisé et agrandi grâce à un investissement de 130 milliards de dôngs. Achevé en 2025, le projet a porté la superficie du port de 1,3 à 6,4 hectares et sa capacité d’accueil de cinq ou six navires de 250 CV à environ 350 navires de plus de 400 CV.

Parallèlement, un investissement de 50 milliards de dôngs a été consacré à la modernisation et à la réparation des postes d’amarrage, des installations de stockage et d’autres infrastructures du port de pêche de Cua Tung, situé dans la commune du même nom. Ce projet a également été achevé en 2025.-VNA

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