Économie

Les produits artisanaux de Hanoï exportés vers 89 marchés internationaux

Les produits artisanaux de Hanoï sont aujourd’hui exportés vers 89 pays et territoires, témoignant de la compétitivité croissante des villages de métiers traditionnels de la capitale. Avec 337 villages artisanaux reconnus, ce secteur génère un chiffre d’affaires annuel de plus de 25 000 milliards de dôngs et procure un emploi régulier à plus de 250 000 travailleurs.

Des clients achètent des produits artisanaux lors d'une foire commerciale à Hanoï. Photo : VNA
Des clients achètent des produits artisanaux lors d'une foire commerciale à Hanoï. Photo : VNA


Hanoï, 11 septembre (VNA) – Les produits artisanaux de Hanoï sont exportés vers 89 pays et territoires, les principaux marchés traditionnels étant les États-Unis, l’Union européenne (UE), le Japon, Taïwan (Chine), la République de Corée, la Chine continentale et Hong Kong (Chine).

Parmi les principaux produits d’exportation figurent les articles en rotin et en bambou, les articles en jonc et en osier, les meubles en bois haut de gamme et les objets d’artisanat d’art, ainsi que la céramique, les produits laqués et les textiles. De nombreux produits issus de ces villages artisanaux se distinguent par la diversité de leurs designs et leur grande qualité, renforçant progressivement leur compétitivité tant sur le marché intérieur qu’à l’international.

Hanoï compte actuellement 337 villages artisanaux reconnus, établissements d’artisanat traditionnel et villages de métiers traditionnels, répartis dans 126 communes et quartiers. Ces villages produisent une vaste gamme de biens, notamment des vêtements, des céramiques, des produits textiles et brodés, des articles en rotin et en bambou, des meubles en bois, des produits mécaniques ainsi que des produits agroalimentaires transformés.

On estime que ces 337 villages artisanaux génèrent un chiffre d’affaires annuel moyen de plus de 25 000 milliards de dôngs (996,45 millions de dollars). Parmi eux, le village de céramique de Bat Trang réalise un chiffre d’affaires annuel de 2 000 à 3 000 milliards de dôngs, le village de sculpture sur bois de Son Dong près de 700 milliards de dôngs, et le village de céramique de Kim Lan entre 500 et 700 milliards de dôngs.

Ces villages artisanaux procurent actuellement un emploi régulier à plus de 250 000 travailleurs. Le revenu mensuel moyen s’établit entre 7 et 8 millions de dôngs par travailleur, tandis que dans certains villages, comme Bat Trang et Hong Van, le revenu annuel des travailleurs atteint environ 180 millions de dôngs.-VNA

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#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #produits artisanaux #Hanoï
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