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To Lam rencontre des experts vietnamiens de haute technologie en France

Le secrétaire général et président To Lam a appelé à transformer les ressources intellectuelles des experts vietnamiens à l’étranger en contributions et résultats concrets au service du développement national. Il a notamment souligné la nécessité de définir des missions précises et de renforcer une coopération régulière et substantielle.

Le secrétaire général et président To Lam reçoit des experts technologiques vietnamiens en France. Photo : VNA
Le secrétaire général et président To Lam reçoit des experts technologiques vietnamiens en France. Photo : VNA



Paris (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle en France et de sa participation au Sommet spatial, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a rencontré, le 11 septembre après-midi à Paris, des experts vietnamiens dans le domaine des technologies.

Lors de la rencontre, l’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a indiqué que les experts et intellectuels vietnamiens en France travaillaient dans de nombreux domaines. Nombre d’entre eux ont connu une brillante réussite et travaillent au sein d’organismes et d’établissements universitaires importants en France. Ils sont également profondément attachés à leur pays d’origine et souhaitent mettre leur intelligence et leurs compétences au service du développement national.

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Des délégués vietnamiens et des experts en technologie en France assistent à la réception. Photo : VNA



Les experts et intellectuels ont partagé leurs expériences et formulé des propositions dans plusieurs domaines prioritaires pour le Vietnam, notamment l’énergie nucléaire, l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs et l’aérospatiale. Ils ont proposé de renforcer la coopération dans la formation d’ingénieurs de haut niveau, de développer un système national d’analyse des données, d’interconnecter les bases de données publiques, d’appliquer l’IA à la conception aéronautique et de construire au Vietnam un centre d’optoélectronique.

Ils ont également exprimé le souhait que le Parti et l’État continuent à créer des conditions favorables permettant aux experts et intellectuels vietnamiens à l’étranger de participer davantage au processus de développement national, notamment dans les secteurs prioritaires du Vietnam.

Écoutant attentivement les avis et propositions formulés, le secrétaire général et président To Lam a souligné que, pour parvenir à un développement rapide et durable et renforcer son autonomie, le Vietnam devait disposer de solides capacités scientifiques et technologiques et valoriser pleinement l’intelligence des Vietnamiens, tant dans le pays qu’à l’étranger.

Le dirigeant vietnamien a estimé que les scientifiques, experts et intellectuels vietnamiens travaillant dans les grands centres scientifiques et technologiques du monde, notamment en France, constituaient une précieuse ressource intellectuelle nationale. Ils jouent également un rôle de passerelle permettant au Vietnam d’accéder aux connaissances, aux technologies et aux réseaux mondiaux d’innovation.

Selon To Lam, il faut passer des appels généraux à la définition de missions concrètes, des rencontres ponctuelles à une coopération régulière, de la formulation de recommandations à la participation à leur mise en œuvre, et des engagements à des produits et résultats vérifiables.

Il a demandé aux ministères, secteurs, instituts de recherche, universités et entreprises vietnamiens de définir de manière proactive les problèmes à résoudre, les technologies qui font encore défaut, les domaines nécessitant l’intervention d’experts, les organismes chargés de recevoir les résultats et les produits attendus. La définition précise des besoins permettra d’identifier les personnes compétentes, de leur confier les missions appropriées et de valoriser pleinement leurs capacités.

Les experts peuvent participer à des tâches concrètes telles que la réalisation de projets de recherche, la formation et l’encadrement de jeunes cadres, la mise en relation des établissements de recherche et entreprises françaises avec leurs partenaires vietnamiens, ainsi que le transfert et la maîtrise progressive des technologies. Le Secrétaire général et président To Lam a souligné qu’il n’était pas nécessaire de commencer par des projets de grande envergure, l’essentiel étant de mener les travaux à bien et d’obtenir des résultats concrets.

Concernant les secteurs prioritaires, notamment l’énergie et l’industrie nucléaire, To Lam a demandé d’adopter une approche méthodique, prudente et scientifique, avec une préparation synchronisée en matière d’institutions, de politiques, de ressources humaines hautement qualifiées, de sciences et technologies, de capacités industrielles et de gouvernance. Il a appelé à éviter toute précipitation ou tout manque de prudence, sans pour autant laisser place aux retards, et à prendre les résultats comme principal critère d’évaluation.

Le secrétaire général et président To Lam a souhaité que les experts et scientifiques continuent à mettre le Vietnam en relation avec des équipes de recherche de premier plan, des universités prestigieuses et de grandes entreprises technologiques dans le monde, afin de contribuer à renforcer durablement les capacités nationales.

Affirmant que le Parti et l’État sont pleinement conscients de leur responsabilité dans le perfectionnement du cadre institutionnel et la création d’un environnement de travail favorable, transparent et efficace, To Lam a déclaré qu’il fallait continuer à lever les obstacles liés aux procédures, aux financements, à la mobilisation des experts et à l’organisation de la recherche, afin de permettre aux scientifiques de contribuer au développement du pays de manière souple, substantielle et durable.- VNA

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