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La résolution 57-NQ/TW ouvre de nouvelles perspectives pour l’économie à basse altitude

Selon Vo Xuan Hoai, directeur adjoint du Centre national d’innovation (NIC), les UAV présentent de fortes synergies avec plusieurs technologies stratégiques, notamment l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les capteurs, les données et l’automatisation.

Les UAV sont désormais intégrés à de nombreuses activités de production et de services. Photo: VNA
Les UAV sont désormais intégrés à de nombreuses activités de production et de services. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam dispose d’un fort potentiel de développement de l’économie à basse altitude, dans laquelle les véhicules aériens sans pilote (UAV) constituent un maillon prioritaire. Ce secteur offre au pays l’occasion non seulement d’élargir les applications des UAV, mais aussi de renforcer progressivement ses capacités industrielles, de maîtriser les technologies et de participer davantage à la chaîne de valeur.

Selon Vo Xuan Hoai, directeur adjoint du Centre national d’innovation (NIC), les UAV présentent de fortes synergies avec plusieurs technologies stratégiques, notamment l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, les capteurs, les données et l’automatisation.

D’abord utilisés principalement pour des missions spécialisées, les UAV sont désormais intégrés à de nombreuses activités de production et de services. Leur écosystème technologique comprend le matériel, les logiciels de commande, les puces, les capteurs, les systèmes de connectivité et les plateformes de gestion opérationnelle. Cette évolution ouvre des opportunités aux entreprises à différents maillons de la chaîne de valeur, de la recherche et de la conception à la fabrication de composants et au développement de solutions et de services spécialisés.

Parallèlement, l’économie à basse altitude se dessine comme un nouvel espace économique réunissant technologies, infrastructures, données et services opérant dans cet espace. Ses applications vont de la logistique et de l’agriculture de précision à la cartographie, à l’inspection des infrastructures, à la surveillance environnementale, aux opérations de secours et aux services urbains intelligents.Son développement contribue ainsi à créer de nouveaux marchés pour les UAV, à favoriser les synergies entre secteurs technologiques et à ouvrir de nouveaux modèles économiques.

Huynh Thi Hong Nhung, directrice du Service des sciences et technologies de la province de Tay Ninh, a indiqué que la localité envisageait de développer l’économie à basse altitude à travers l’élaboration de politiques, la mise en place d’infrastructures d’expérimentation et la formation progressive d’un écosystème d’applications. Les localités pourraient ainsi devenir des espaces d’expérimentation permettant de tester les nouvelles technologies avant leur déploiement à plus grande échelle.

De son côté, Vu Anh Tu, chef du département de promotion du commerce de l’Alliance vietnamienne de l’économie à basse altitude, a souligné la nécessité de développer les entreprises nationales, d’augmenter progressivement la valeur ajoutée locale et d’élargir les applications des UAV fabriqués au Vietnam.

Concernant les applications, le Dr Tran Thien Phuong, vice-président du Réseau vietnamien pour l'aérospatiale et les systèmes de véhicules aériens sans pilote (AUVS VN), a exposé une trajectoire allant du transport médical par drone au développement d'un réseau de mobilité aérienne avancée (AAM) à Hanoï, inscrivant les drones dans une vision plus large de nouvelles formes de transport et de leur future intégration aux infrastructures urbaines.

Le NIC considère les UAV comme un secteur susceptible de devenir une nouvelle industrie de haute technologie au Vietnam. Il met également en avant leurs liens avec l’IA, la robotique, les semi-conducteurs, les nouveaux matériaux, les données et la transformation numérique.Le NIC construit par ailleurs un écosystème reliant entreprises, startups, experts et organismes de recherche. Parmi les initiatives figure le Réseau d’innovation et d’experts UAV du Vietnam (UAVS Vietnam), destiné à favoriser le partage des connaissances, la coopération en matière de recherche, le développement de produits et la commercialisation des technologies.

Enfin, le NIC coopère avec le gouvernement japonais et le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) à la mise en place de l’Espace d’innovation Vietnam-Japon, qui devrait être opérationnel d’ici fin 2026. Le laboratoire UAV du NIC à Hoa Lac y sera développé en priorité pour la recherche, les essais, la formation des ressources humaines, la mise au point technologique et la commercialisation des solutions UAV au Vietnam. -VNA

#résolution 57-NQ/TW #économie à basse altitude #Nghị quyết 57 #NQ 57
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