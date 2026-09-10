Hanoï accueillera 250 délégués au Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l'authenticité

Hanoï (VNA) - Environ 250 délégués nationaux et internationaux participeront au Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l'authenticité, qui se tiendra à Hanoï du 27 septembre au 1er octobre 2026. Duong Duc Tuan, vice-président permanent du Comité populaire de Hanoï, vient de signer et de promulguer le Plan n° 347/KH-UBND, en date du 8 septembre 2026, relatif à l’organisation de cet événement majeur.



Le Dialogue Asie-Pacifique sur le patrimoine et l'authenticité se déroulera sous un format hybride, présentiel à l’hôtel Melia Hanoï (44, rue Ly Thuong Kiet) et en ligne sur son site web officiel. L’événement est co-présidé par la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO (Ministère des Affaires étrangères) et le Comité populaire de Hanoï, en coordination avec le Bureau de l’UNESCO à Hanoï et le Département du Patrimoine culturel du Ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme.



Selon le plan établi, l'événement vise à créer un forum scientifique international destiné à consolider et à approfondir la recherche et les échanges sur l’authenticité dans la conservation du patrimoine mondial, en lien étroit avec la valeur universelle exceptionnelle (VUE), l’intégrité et les valeurs culturelles patrimoniales. Grâce à la concertation entre organes de gestion, organisations internationales, experts, chercheurs et gestionnaires de sites, la rencontre vise à identifier des approches adaptées aux caractéristiques historiques, culturelles et sociales, ainsi qu’aux réalités régionales. Le principal résultat attendu résidera dans la formulation de perceptions, de visions scientifiques et de principes de conservation en adéquation avec les conditions concrètes de l’Asie-Pacifique.

Le Temple de la Littérature avec ses visites nocturnes, propose une nouvelle approche du patrimoine en associant harmonieusement les valeurs traditionnelles et les technologies numériques modernes. Photo : VNA

L’accueil de cet événement revêt une importance stratégique, illustrant le rôle, la responsabilité et l’engagement proactif du Vietnam dans la coopération internationale pour préserver et valoriser le patrimoine mondial, en particulier dans le cadre de sa participation aux mécanismes de l’UNESCO.



Il s’agit également d’une occasion privilégiée de promouvoir l’image, le potentiel et les efforts du Vietnam en matière de recherche et de sauvegarde du patrimoine, tout en renforçant les échanges et en sollicitant l’appui spécialisé de l’UNESCO, du Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS), des États parties au Comité du patrimoine mondial et des experts internationaux. L’accent sera mis sur la présentation du secteur central de la Cité impériale de Thang Long, du site de Co Loa et d’autres monuments emblématiques du pays.



À travers ce forum, Hanoï promeut son image de ville pour la paix, de ville créative, de centre culturel majeur et de capitale riche en traditions, pleinement consciente de ses responsabilités envers le patrimoine de l’humanité. La conférence instaure un mécanisme de dialogue régulier reliant Hanoï et le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long aux réseaux d'experts internationaux pour soutenir l'étude et la restauration du palais de Kinh Thien.



Durant l’événement, les délégués visiteront, le 27 septembre, le lac Hoan Kiem, le Vieux quartier et le Temple de la Littérature. La journée du 28 septembre sera consacrée à la session inaugurale et aux ateliers thématiques. Le 29 septembre, les délégués visiteront l’exposition consacrée à l’authenticité de la reconstitution du palais Kinh Thien, assisteront au lancement des travaux de restauration du site et poursuivront leurs travaux académiques. Le 30 septembre, les séances plénières porteront sur la communauté, les connaissances, la gouvernance à long terme et l’avenir du "Document de Hanoï sur l’authenticité et la valeur universelle exceptionnelle". Après la clôture, les délégués effectueront des visites de terrain sur des sites patrimoniaux dans la province de Ninh Binh. -VNA