L’épouse de Tô Lâm visite l’école secondaire n°1253 à Moscou



Moscou (VNA) – Dans le cadre de la visite d’État en Russie du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, son épouse, Ngô Phuong Ly, a visité le 9 septembre, l’école secondaire n°1253 à Moscou, où elle a rencontré la direction, les enseignants ainsi que des élèves russes et vietnamiens.

Mme Ngô Phuong Ly, a visité le 9 septembre, l’école secondaire n°1253 à Moscou, où elle a rencontré la direction, les enseignants ainsi que des élèves russes et vietnamiens. Photo : VNA





Organisée au début de la nouvelle année scolaire en Russie, la visite s’est déroulée dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Elle a permis de saluer l’attention accordée par l’établissement aux élèves vietnamiens et de renforcer les échanges, la compréhension mutuelle et les liens entre les jeunes des deux pays. Des élèves vietnamiens et russes ont présenté à cette occasion des spectacles mettant à l’honneur les cultures des deux pays et l’amitié Vietnam-Russie.



La directrice de l’école, Natalia Akoulova, a indiqué que l’établissement entretenait des relations de coopération étroites avec l’ambassade du Vietnam en Russie. Quelque 30 élèves vietnamiens y sont actuellement scolarisés. L’école s’efforce de créer des conditions favorables à leur intégration, à leurs études et au développement de leurs capacités. Selon la directrice, les élèves vietnamiens se distinguent notamment par leurs bons résultats scolaires, leur discipline et leur bonne entente avec leurs camarades. En 2012, un élève vietnamien de l’établissement avait remporté une médaille d’or à l’Olympiade nationale russe de chimie.



Ngô Phuong Ly a remercié la direction et les enseignants pour leur dévouement dans l’enseignement et l’accompagnement des élèves vietnamiens, les aidant à s’adapter à la langue, à l’environnement et à la culture russes. Elle a souligné que les encouragements et l’accompagnement des enseignants jouaient un rôle important dans le parcours de développement de chaque élève.



Appréciant le programme éducatif de l’école, qui combine enseignement académique, langues étrangères, sciences naturelles et orientation professionnelle, l’épouse de Tô Lâm a estimé que cet environnement permettait aux élèves de découvrir leurs capacités, de nourrir leurs aspirations et de se préparer à l’avenir.



Rappelant la place particulière qu’occupe l’éducation russe dans le cœur de plusieurs générations de Vietnamiens, Ngô Phuong Ly a affirmé que la Russie avait non seulement transmis des connaissances, mais aussi contribué à former l’esprit d’indépendance, la rigueur dans le travail et l’amour des sciences et de la culture.



Elle a souhaité que l’école secondaire n°1253 élargisse ses relations avec les établissements scolaires vietnamiens, notamment dans les domaines où elle dispose d’atouts, tels que les langues étrangères, les sciences naturelles, la médecine, les médias et les technologies numériques.



S’adressant aux élèves vietnamiens, Ngô Phuong Ly les a encouragés à travailler avec assiduité, à apprécier la chance d’étudier dans un bon environnement éducatif et à devenir des personnes ouvertes et capables de comprendre les deux cultures, contribuant ainsi à renforcer l’amitié entre le Vietnam et la Russie. Elle a également souhaité que les élèves russes aient l’occasion de découvrir et de visiter le Vietnam.



À cette occasion, l’épouse de Tô Lâm a offert à l’école une bibliothèque consacrée au Vietnam, permettant aux enseignants et aux élèves de mieux connaître l’histoire, la culture et le peuple vietnamiens.



La veille, le 8 septembre, à l’Université nationale russe de cinématographie S. A. Guerassimov (VGIK), le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm et son épouse avaient assisté à l’inauguration de l’Espace du patrimoine et des échanges culturels Vietnam-Russie dédié à Ngô Manh Lân. Ngô Phuong Ly avait également participé, en tant qu’invitée d’honneur, à l’ouverture de la « Semaine du cinéma vietnamien au VGIK ».



Ces activités contribuent à confirmer que l’éducation et les échanges culturels constituent des passerelles durables, rapprochant l’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie des jeunes générations et des peuples des deux pays.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà