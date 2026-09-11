Miss & Mister Fitness 2026 : Quand la beauté et l’effort unissent le monde

Hanoi (VNA) - Le concours Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026 a été lancé jeudi 10 septembre avec la participation de 30 candidats issus de 20 pays, destiné à rapprocher différentes cultures du monde entier et à promouvoir la culture et le tourisme du Vietnam à l’étranger.



Ce concours qui se déroule du 10 au 20 septembre dans la province de Lâm Dông (Centre), s’adresse aux jeunes passionnés de sport, de culture et de mode.



Il ne recherche pas seulement des personnes au physique marquant, mais met également à l’honneur le dynamisme et la confiance en soi, favorisant ainsi les échanges interculturels et la promotion de l’image du Vietnam auprès de la communauté internationale.

Ces participants mettront en lumière les identités culturelles, les images et les récits uniques de leurs nations respectives en se retrouvant au Vietnam pour prendre part à la série d’activités, de défis et d’épreuves qui rythment cette saison 2026. Photo: thegioidienanh.vn

Les candidats participeront à une série d’activités et d’épreuves annexes. Ils prévoient d’offrir des cadeaux à des enfants défavorisés de la commune de Bac Binh et de visiter des sites pittoresques à Phan Thiêt, Mui Ne et Dà Lat.



Dotée d’une scène en plein air, la grande finale de Miss & Mister Fitness Supermodel World 2026 sera organisée le 19 septembre sur la place Lâm Viên, dans le quartier de Xuân Huong, à Dà Lat. – VNA

