Le marché du jouet s’éveille pour la magie de la mi-automne

Hanoi (VNA) – Le marché du jouet s’anime à environ deux semaines de la Fête de la mi-automne 2026 – qui aura lieu le 15e jour du huitième mois lunaire (soit le 25 septembre cette année).



Magasins, supermarchés, centres commerciaux et rues commerçantes proposent une vaste gamme de lanternes et de jouets, déclinés en divers coloris, modèles et gammes de prix, afin de répondre à la demande des consommateurs.



Le marché du jouet prend de l’avance



Les rues de Hanoi célèbres pour leurs magasins de jouets, telles que Hàng Ma, Luong Van Can et Trung Tu, ainsi que les supermarchés et les supérettes, sont déjà plongées dans l’ambiance festive ; jouets, décorations et gâteaux de lune garnissent désormais les rayons.



La rue Hàng Ma, en particulier, se pare de lanternes en forme d’étoile (rouges, jaunes et vertes), de têtes de lion pour la danse du lion, de masques et d’autres jouets, créant ainsi l’atmosphère si caractéristique de la Fête de la mi-automne dans le Vieux quartier de Hanoi. Bien plus qu’un simple lieu de shopping, c’est aussi une attraction culturelle qui attire habitants et visiteurs, venus flâner, prendre des photos et s’imprégner de l’esprit de la fête.



Le marché en ligne des lanternes propose une vaste gamme de produits : des modèles traditionnels en papier ou en cellophane aux lanternes en forme d’animaux, en passant par les versions à LED et celles représentant des lions, des lapins ou d’autres personnages.



Des kits de loisirs créatifs permettant de fabriquer des lanternes en forme de fleur de lotus, de lapin de jade, de poisson, de méduse ou de tête de lion sont disponibles ; leurs prix varient de quelques dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers de dongs, selon le modèle. Ces kits incluent des lumières clignotantes, des poignées et des accessoires décoratifs.



De nombreux produits traditionnels, tels que les lanternes en cellophane, les têtes de lion et les tambours, ont également été revisités : ils sont désormais proposés dans des formats plus réduits et des coloris variés, équipés d’éclairages LED ou conditionnés en kits compacts pour faciliter la livraison en ligne.



La concurrence par les prix est particulièrement vive sur les plateformes de commerce électronique. De nombreux articles sont proposés avec des réductions de 20 à 40%, accompagnées de codes promotionnels, d’offres sur les achats en gros et de prises en charge des frais de port.



La vente en ligne ne s’adresse pas uniquement aux particuliers ; elle dessert également les écoles, les classes, les agences, les entreprises et les organisateurs d’événements, qui passent des commandes groupées — par lots de 10, 50 ou 100 articles, voire davantage — pour des besoins de décoration ou des activités collectives.



Coup de vis sur le contrôle des marchandises



Avec la multiplication des canaux de vente, la qualité et la sécurité des produits sont devenues des préoccupations majeures pour les consommateurs. Les parents privilégient les produits dont l’origine est clairement indiquée et qui comportent un étiquetage complet, notamment les noms des fabricants et des importateurs ainsi que les instructions d’utilisation, afin de limiter les risques d’achat de jouets de qualité inférieure pour leurs enfants.



La période précédant la Fête de la mi-automne accroît également le risque d’arrivée sur le marché de marchandises contrefaites, de contrebande et intraçables, en particulier les jouets pour enfants, les confiseries et autres produits. Les marchandises non réglementées peuvent circuler via de multiples canaux, y compris les plateformes en ligne, ce qui complique les inspections et les contrôles.



Lors des inspections renforcées avant et pendant la fête, les autorités se concentrent sur les produits de grande consommation tels que les gâteaux de lune, les boissons alcoolisées, la bière, les boissons gazeuses, les confiseries et autres biens de consommation essentiels.



Une attention particulière est également portée à la détection et à la prévention de la distribution de jouets violents et de produits fabriqués à partir de matériaux susceptibles de présenter des risques pour la santé des enfants. – VNA

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