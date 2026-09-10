Global Eyes on Dà Nang : des images pour raconter un Dà Nang séduisant

Dà Nang (VNA) - Le Comité populaire de la ville de Dà Nang (Centre) a organisé jeudi 10 septembre au parc APEC la cérémonie de lancement du concours de photographie «Global Eyes on Dà Nang», ouvrant officiellement un espace permettant aux habitants, aux visiteurs et à la communauté internationale de saisir et de partager leur propre vision de la ville.



Ce concours vise à promouvoir l’image de Da Nang, à promouvoir les échanges culturels et la diplomatie entre les peuples, ainsi qu’à constituer une collection de documents photographiques destinés aux activités de la ville en matière de relations extérieures, de coopération internationale et de communication.



Nguyên Thi Anh Thi, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Dà Nang, a déclaré que Dà Nang est reconnue non seulement comme une ville jeune, dynamique, accueillante et moderne, mais aussi comme une destination alliant diverses valeurs culturelles et patrimoniales à un cadre de vie en harmonie avec la nature. Tout au long de son développement et de son intégration internationale, la ville a constamment privilégié les échanges culturels et les contributions de la communauté internationale.



Selon la responsable, également présidente du comité d’organisation du concours, le concours vise à recueillir des points de vue variés émanant de la communauté des expatriés, des missions diplomatiques, des organisations internationales, des médias, des photographes professionnels et amateurs, ainsi que des touristes. À travers ces clichés, les organisateurs espèrent présenter Dà Nang comme une ville dynamique, riche en identité et aux multiples facettes.



Articulée autour de quatre catégories thématiques — Patrimoine et nature ; Le rythme de la vie urbaine ; Échanges culturels et intégration internationale ; et Une ville agréable à vivre sous un angle nouveau — chaque contribution raconte une histoire, saisit un instant et offre une manière unique de narrer l’histoire de Da Nang.



Le concours est ouvert aux citoyens vietnamiens et aux étrangers de tous âges. Les clichés les plus remarquables seront sélectionnés pour être exposés et intégrés au livre de photographies « Dà Nang - Telling the World ».



Lors de la cérémonie de lancement, le consul général du Japon à Dà Nang, Mori Takero, a présenté Dà Nang comme une ville captivante regorgeant de sites pittoresques ; il a également exprimé sa conviction que le concours connaîtrait un grand succès et ferait découvrir la beauté de Dà Nang à un large public international.



Le concours est déployé à la fin août 2026 et les candidatures seront acceptées jusqu’au 20 octobre. Les participants devront envoyer leurs travaux à l’adresse danang.protocol@gmail.com en indiquant leurs coordonnées, le titre de l’œuvre et une brève description de celle-ci.



À l’issue de la période de soumission, le comité d’organisation évaluera et sélectionnera les œuvres remarquables en vue de leur exposition et de la remise de prix ; l’événement est prévu pour la fin du mois de novembre 2026. – VNA



Lê Quang Vinh