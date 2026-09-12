Le Vietnam et la France renforcent leur coopération dans la formation des ressources humaines

Paris, 11 septembre (VNA) – À l’occasion de la visite officielle en France du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission de l’organisation du Comité central du Parti, Nguyen Duy Ngoc, à la tête d'une délégation vietnamienne, a eu, le 11 septembre, une visite de travail à l’Institut Polytechnique de Paris (IP Paris), l’un des principaux pôles français de formation, de recherche scientifique et d’innovation.



La délégation comprenait notamment Vu Hai Quan, membre du Comité central du Parti et ministre des Sciences et des Technologies, et Hoang Minh Son, membre du Comité central du Parti et ministre de l’Éducation et de la Formation, ainsi que des représentants de plusieurs organismes, universités et instituts de recherche vietnamiens.



La délégation a été reçue par Thierry Coulhon, président de l’IP Paris, Jamal Atif, vice-président chargé de la Recherche et de l’Innovation, ainsi que par des responsables des établissements membres, des structures de formation postuniversitaire, des experts et scientifiques, et de nombreux étudiants, doctorants et enseignants vietnamiens travaillant et étudiant à l’IP Paris.



Lors de la rencontre, les responsables de l’IP Paris ont présenté son modèle de formation d’excellence, ses activités de recherche scientifique et d’innovation ainsi que plusieurs réalisations scientifiques et technologiques. Ils ont également partagé l’expérience française en matière de formation de ressources humaines techniques hautement qualifiées au service de l’appareil d’État, de l’industrie et des secteurs scientifiques et technologiques stratégiques.



Nguyen Duy Ngoc a exprimé son impression devant les réalisations et la réputation de l’IP Paris dans les domaines de la formation, de la recherche scientifique et de l’innovation. Il a salué son modèle d’organisation interétablissements et interdisciplinaire, sa formation postuniversitaire et sa capacité à articuler recherche et formation avec les besoins de développement économique, industriel et technologique.



Il a affirmé que l’éducation et la formation, les sciences et technologies ainsi que le développement de ressources humaines hautement qualifiées constituaient des domaines importants de la coopération entre le Vietnam et la France. Ces dernières années, les deux pays ont enregistré des résultats positifs dans la formation et le perfectionnement des cadres, les échanges d’étudiants, l’octroi de bourses, les programmes de formation conjoints et la promotion de la langue française, créant des bases favorables à l’élargissement de la coopération dans la nouvelle période.



Présentant les orientations de développement du Vietnam, Nguyen Duy Ngoc a souligné que le pays entrait dans une nouvelle phase de développement avec l’objectif de devenir, d’ici 2045, un pays développé à revenu élevé. Pour atteindre cet objectif, le Vietnam accélère la transformation de son modèle de croissance fondé sur la productivité, le savoir, les sciences et technologies, l’innovation et les ressources humaines hautement qualifiées, tout en renforçant les capacités de direction et de gouvernance nationale, en mobilisant efficacement les ressources et en améliorant sa capacité d’adaptation et son développement durable.



Dans ce contexte, le Vietnam souhaite continuer à valoriser, avec la France, les bases de coopération existantes et développer des programmes à long terme, concrets et ciblés dans la formation des cadres, le développement des ressources humaines et la maîtrise des technologies stratégiques.



La délégation vietnamienne a proposé aux deux parties d’étudier la création de laboratoires communs et d’élargir les possibilités pour les étudiants, doctorants et stagiaires vietnamiens de participer à des programmes de recherche, d’expérimentation et d’innovation en France. Elle a également souligné l’importance de renforcer les liens entre universités, instituts de recherche et entreprises des deux pays afin de concrétiser les orientations de coopération de haut niveau par des programmes et projets spécifiques.



Nguyen Duy Ngoc a estimé que le modèle interétablissements et interdisciplinaire ainsi que la formation postuniversitaire de l’IP Paris constituaient une expérience précieuse pour les établissements vietnamiens souhaitant développer des universités de recherche et former des ressources humaines hautement qualifiées. Il a souhaité que l’IP Paris continue d’accorder son attention et son soutien à ses partenaires vietnamiens et étudie avec eux de nouveaux modèles de coopération adaptés aux atouts français et aux besoins de développement du Vietnam.



À cette occasion, Nguyen Duy Ngoc et les responsables des deux parties ont assisté à la cérémonie de signature d’un mémorandum d’entente entre l’IP Paris et l’Académie des technologies et des postes et télécommunications sur la formation doctorale, ainsi que d’un accord de coopération entre l’Université des mines et de géologie du Vietnam et l’École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne.- VNA

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