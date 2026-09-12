Le Premier ministre Le Minh Hung part pour le 18e Sommet des BRICS

​

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Le Minh Hung a quitté Hanoï dans la matinée du 12 septembre à la tête d’une délégation vietnamienne de haut niveau pour participer au 18e Sommet des BRICS et mener des activités bilatérales en Inde les 12 et 13 septembre 2026, à l’invitation de son homologue indien Narendra Modi.

La délégation comprend notamment le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung, le ministre et président du Bureau du gouvernement Dang Xuan Phong, ainsi que des vice-ministres de la Défense, de la Sécurité publique et des Finances...

Il s’agit de la première participation de Le Minh Hung à un Sommet des BRICS et de la deuxième du Vietnam en tant que pays partenaire du groupe, témoignant du rôle et de la contribution responsable du pays aux questions mondiales ainsi qu’à l’avenir de la région et du monde.

Cette participation réaffirme également la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de paix, d’amitié, de coopération et de développement, de diversification et de multilatéralisation des relations extérieures, et d’intégration internationale active et approfondie. -VNA