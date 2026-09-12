Politique

Le Premier ministre Le Minh Hung rend hommage au Président Ho Chi Minh à New Delhi

Dans le cadre de son déplacement en Inde, le Premier ministre Le Minh Hung a déposé le 12 septembre une gerbe devant le buste du Président Ho Chi Minh à New Delhi.

Le Premier ministre Le Minh Hung rend hommage au Président Ho Chi Minh à New Delhi. Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung rend hommage au Président Ho Chi Minh à New Delhi. Photo : VNA

New Delhi (VNA) – À l’invitation de son homologue indien Narendra Modi, le Premier ministre Le Minh Hung, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé le matin du 12 septembre à New Delhi pour participer au 18e Sommet des BRICS et mener des activités bilatérales en Inde les 12 et 13 septembre.

Dans le cadre de ce déplacement, le Premier ministre Le Minh Hung et sa délégation ont déposé une gerbe devant le buste du Président Ho Chi Minh, situé dans le parc du G20 à New Delhi.

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À l’invitation de son homologue indien Narendra Modi, le Premier ministre Le Minh Hung, accompagné d’une délégation vietnamienne de haut rang, est arrivé le matin du 12 septembre à New Delhi pour participer au 18e Sommet des BRICS et mener des activités bilatérales en Inde les 12 et 13 septembre. Photo : VNA


Dans une atmosphère solennelle, ils ont observé une minute de silence en hommage au Président Ho Chi Minh, figure historique de la révolution vietnamienne.

Le buste du Président Ho Chi Minh est érigé dans le quartier diplomatique de Chanakyapuri. Ce monument revêt une importance politique et diplomatique particulière, témoignant des liens étroits entre les dirigeants et les peuples des deux pays, ainsi que de l’affection particulière de l’Inde pour le Président Ho Chi Minh et le Vietnam.

Le buste a été réalisé par Ram V. Sutar, l’un des plus grands sculpteurs indiens, et inauguré le 21 juin 2022. - VNA

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