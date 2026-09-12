Économie

Vietnam-France : le groupe Bel renforce ses investissements au Vietnam

Le groupe français Bel voit dans le renforcement des relations Vietnam-France de nouvelles opportunités de coopération et confirme son engagement à long terme au Vietnam.

Paris (VNA) – Le groupe français Bel espère que la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en France ouvrira de nouvelles opportunités de coopération industrielle et technologique.

Lors d’un échange avec l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, un représentant de Bel estime que l’élévation des relations vietnamo-françaises au niveau de Partenariat stratégique global, conjuguée à l’entrée du Vietnam dans une nouvelle phase de développement, crée des conditions plus favorables au renforcement de la coopération et des investissements des entreprises françaises.

Implanté au Vietnam depuis 2011, Bel considère le pays comme l’un des piliers de sa stratégie de développement en Asie.

La confiance du groupe s’illustre par un nouvel investissement de 16,7 millions d’euros destiné à l’extension de son site de production. Ce projet vise à doubler sa capacité pour atteindre 20.000 tonnes par an pour les fromages « La Vache qui rit » et « Kiri », très prisés par les consommateurs vietnamiens. Selon Bel, cet investissement stratégique témoigne de son engagement à long terme envers le potentiel du Vietnam en tant que centre de production pour toute l’Asie du Sud-Est.

Le groupe estime que le Vietnam constitue l’un de ses marchés les plus dynamiques en Asie, fort d’une croissance élevée, d’une base industrielle solide et d’une intégration profonde dans le commerce régional et international.

Dans sa stratégie, Bel entend valoriser ses atouts, associant capacités industrielles, innovation agroalimentaire, exigences de qualité et vision à long terme. Le groupe vise à développer des produits nutritifs, abordables et adaptés aux besoins locaux, tout en organisant une production de proximité via des infrastructures modernes. Cette démarche s’aligne sur les priorités du gouvernement vietnamien en matière de nutrition et de santé publique.

L’extension de l’usine constitue une étape clé pour répondre à une demande croissante, consolider la production locale et soutenir les exportations vers l’Asie du Sud-Est, la Chine, le Japon et l’Arabie saoudite. Le projet concilie efficacité de la production et responsabilité environnementale, en mettant l’accent sur la réduction des émissions, l’efficacité énergétique et une gestion responsable de l’eau.

L’innovation, le développement des compétences et l’amélioration durable de l’efficacité opérationnelle figurent également parmi les priorités de Bel au Vietnam. Le projet intègre une ligne pilote dédiée à la recherche, à l’innovation et au développement afin d’accélérer la mise au point de produits et de tester de nouvelles formules et de nouveaux formats adaptés aux besoins nutritionnels et aux habitudes de consommation dans la région. Il contribuera également à la création d’emplois, à la formation et au renforcement des compétences de la main-d’œuvre vietnamienne.

Fort de son expérience au Vietnam, Bel souligne l’importance d’un cadre réglementaire clair, stable et prévisible. La simplification des procédures, notamment pour l’enregistrement des produits, les contrôles, les autorisations et l’exportation, faciliterait la mise en œuvre de projets et le développement de sites de production destinés au marché régional.

Enfin, Bel estime que le renforcement du partenariat franco-vietnamien peut stimuler la coopération dans l’agroalimentaire, l’innovation, la formation et la transition écologique. Ce nouvel investissement témoigne de l’engagement à long terme du groupe au Vietnam, où il entend poursuivre le développement de ses activités tout en contribuant à la création d’emplois, au renforcement des capacités et à la création de valeur. - VNA

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