Économie

BRG et SeABank distingués par l’État après 50 ans de développement

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a remis de hautes distinctions au groupe BRG, à SeABank et à leur présidente Nguyen Thi Nga, tout en les appelant à poursuivre l’innovation, la transformation numérique et le développement durable.

Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté à la cérémonie marquant 50 ans de développement du groupe BRG et de la Banque commerciale par actions Southeast Asia (SeABank). Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté à la cérémonie marquant 50 ans de développement du groupe BRG et de la Banque commerciale par actions Southeast Asia (SeABank). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le matin du 12 septembre à Hanoï, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a assisté à la cérémonie marquant 50 ans de développement du groupe BRG et de la Banque commerciale par actions Southeast Asia (SeABank).

Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam, le Premier ministre Le Minh Hung ainsi que plusieurs dirigeants du Parti et de l’État ont envoyé des corbeilles de fleurs de félicitations. La secrétaire du Comité central du Parti et vice-Première ministre Pham Thi Thanh Tra, ainsi que des dirigeants de ministères et d’organismes centraux et locaux, ont également assisté à la cérémonie.

Lors de la cérémonie, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man, a remis le titre de Héros du Travail à Nguyen Thi Nga, présidente du groupe BRG et vice-présidente permanente du conseil d’administration de SeABank. Il a également décerné l’Ordre du Travail de première classe au groupe BRG et à SeABank. À cette occasion, plusieurs collectifs et individus de ces deux entités ont reçu des satisfecit du ministre de la Sécurité publique.

S’exprimant lors de la cérémonie, Tran Thanh Man a souligné qu’en 2026, le pays célébrait les 40 ans du lancement du Doi Moi (Renouveau). Au cours de cette période, la communauté des entreprises et des entrepreneurs vietnamiens s’est fortement développée, contribuant de manière importante à la croissance économique, aux recettes budgétaires, à la création d’emplois, à l’innovation et à l’élargissement de la coopération internationale.

Le président de l’Assemblée nationale a salué les résultats obtenus par le groupe BRG et SeABank au cours des 50 dernières années, témoignant de la capacité, de la solidarité, de la créativité et de la discipline de l’ensemble du personnel.

Dans la perspective d’une nouvelle phase de développement, marquée par l’objectif d’une croissance à deux chiffres et les échéances stratégiques de 2030 et 2045, il a demandé au groupe BRG et à SeABank de poursuivre sur leur lancée, de mettre en œuvre efficacement les grandes orientations du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement et de contribuer au développement socio-économique. Il les a également appelés à accélérer la transformation numérique, à promouvoir l’application des technologies modernes et de l’intelligence artificielle et à améliorer leur gouvernance conformément aux normes internationales.

Le groupe et la banque sont en outre appelés à se concentrer sur les projets d’urbanisme intelligent et d’infrastructures vertes, à promouvoir le développement des chaînes de valeur vietnamiennes et à renforcer leur accompagnement des PME.

Il a réaffirmé que le Parti et l’État protègent constamment les droits et intérêts légitimes des entreprises et des entrepreneurs, tout en s’attachant à créer un climat des affaires transparent, équitable et favorable au développement du secteur privé.

Exprimant sa gratitude, la présidente du groupe BRG, Nguyen Thi Nga, a affirmé que le groupe continuerait de maintenir une stricte discipline, de respecter la loi et de privilégier une croissance de qualité.

En 2025, le groupe BRG a contribué à hauteur de plus de 18.000 milliards de dôngs au budget de l’État, figurant parmi les quatre entreprises privées ayant le plus contribué au budget national. Il assure par ailleurs des emplois stables à plus de 22.000 travailleurs et participe activement aux programmes de protection sociale. - VNA

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