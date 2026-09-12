De nouvelles opportunités de coopération entre le Vietnam et les BRICS

New Delhi (VNA) – Les 12 et 13 septembre, le Premier ministre Le Minh Hung participe au 18e Sommet des BRICS et mène des activités bilatérales en Inde, à l’invitation de son homologue indien Narendra Modi.



Selon Bui Trung Thuong, conseiller commercial du Vietnam en Inde, les BRICS offrent au Vietnam des opportunités particulièrement intéressantes, alors que l’Inde assure la présidence du groupe en 2026 et que les deux pays ont élevé leurs relations au rang de Partenariat stratégique global renforcé.



Les BRICS représentent actuellement environ 40 % du PIB mondial en parité de pouvoir d’achat et près d’un quart du commerce international. Le statut de pays partenaire des BRICS offre au Vietnam un accès plus facile aux réseaux politiques, économiques et d’experts du groupe. Selon Bui Trung Thuong, l’Inde peut jouer un rôle important dans le rapprochement entre le Vietnam et les BRICS. Elle est à la fois membre fondateur du groupe et une voix importante du Sud global.



Outre l’Inde, la Chine est également un pilier des BRICS et le premier partenaire commercial du Vietnam. Elle constitue un maillon important de la chaîne de valeur multipolaire des BRICS.



La Russie, autre membre majeur des BRICS entretenant de bonnes relations avec le Vietnam, constitue pour sa part un pilier énergétique du groupe. Selon Bui Trung Thuong, bien que les échanges Vietnam-Russie restent modestes par rapport à ceux avec la Chine ou l’Inde, ils retrouvent progressivement une dynamique positive.



Sur la base de ses relations avec ces trois grands membres des BRICS, le Vietnam peut approfondir sa coopération avec le groupe autour de quatre axes principaux.



Le premier consiste à développer le commerce et l’accès aux marchés, notamment pour les produits vietnamiens compétitifs tels que les produits agricoles et alimentaires, les produits aquatiques, le café, l’électronique, le textile-habillement et les chaussures, tout en répondant aux besoins en matières premières, produits chimiques, produits pharmaceutiques, machines et énergie en provenance des BRICS.



Le deuxième porte sur les investissements dans les deux sens. Le Vietnam peut attirer les investissements des groupes des BRICS dans les technologies, l’industrie pharmaceutique, l’énergie et l’agroalimentaire, tout en soutenant les entreprises vietnamiennes souhaitant investir sur les marchés du groupe.



Le troisième vise une participation plus profonde aux chaînes d’approvisionnement et à la logistique mondiales, en tirant parti de la position du Vietnam comme centre de production intégré dans l’axe Chine-Inde-ASEAN.



Le quatrième concerne la coopération scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, un domaine susceptible de générer une forte valeur ajoutée.



Dans l’ensemble, Bui Trung Thuong estime que l’Inde peut servir de partenaire clé pour la formation des ressources humaines, les start-up et les applications numériques, la Chine pour la production et les technologies industrielles, la Russie pour l’énergie et les sciences fondamentales, et les pays du Golfe pour les capitaux et l’énergie. Selon lui, l’essentiel est d’aller au-delà des protocoles d’accord pour développer des projets concrets, tels que des laboratoires communs, des programmes de formation d’ingénieurs, des fonds de co-investissement ou des applications de l’intelligence artificielle dans l’agriculture, la logistique et le commerce... -VNA

