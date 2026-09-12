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Hanoï célèbre son patrimoine au Festival Thang Long-Hanoï 2026

Le Festival Thang Long-Hanoï 2026 s’est ouvert le 11 septembre à la Cité impériale de Thang Long, avec plus de 20 activités destinées à préserver et valoriser le patrimoine culturel de la capitale.

Le spectacle artistique comprenait un feu d'artifice spectaculaire. Photo : VNA
Le spectacle artistique comprenait un feu d'artifice spectaculaire. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Festival Thang Long-Hanoï 2026 s’est ouvert dans la soirée du 11 septembre à la Cité impériale de Thang Long, sous le thème « Heritage Flow » (Flux du patrimoine).

La cérémonie s’est déroulée en présence de Pham Gia Tuc, membre du Bureau politique et vice-Premier ministre permanent, ainsi que de représentants d’organismes centraux et locaux, du corps diplomatique, d’organisations internationales, d’artisans, d’artistes, d’habitants et de visiteurs.

Selon la vice-présidente du Comité populaire municipal, Vu Thu Ha, la préservation et la valorisation du patrimoine millénaire de Hanoï doivent concilier tradition et modernité, afin de faire du patrimoine une ressource vivante et de favoriser le développement des industries culturelles.

Cette deuxième édition du Festival Thang Long-Hanoï se déroule du 11 au 20 septembre dans plusieurs sites culturels et patrimoniaux emblématiques de la capitale, avec plus de 20 activités culturelles, artistiques et touristiques. Elle réunit plus de 3.000 artistes, ainsi que plus de 100 artisans et membres de communautés détentrices du patrimoine de Hanoï.

Pour la première fois, le festival accueille également des artistes de Hô Chi Minh-Ville, Hue, Dien Bien et Dak Lak, ainsi que des troupes et groupes de musique traditionnelle venus de République de Corée, du Japon et d’Inde.

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La troupe artistique indienne se produit lors de cet événement. Photo : VNA

À travers ce festival, Hanoï entend honorer, préserver et valoriser son patrimoine, tout en favorisant les échanges entre artisans, artistes et jeunes créateurs afin de renouveler et d’enrichir les valeurs culturelles traditionnelles. -VNA

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