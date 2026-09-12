Festival Thang Long-Hanoi : Coup d’envoi d’une ode vibrante à l’héritage millénaire

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Hanoi (VNA) – Le Festival Thang Long – Hanoi 2026, s’est ouvert dans la soirée de vendredi 11 septembre dans la citadelle impériale de Thang Long sur le thème «Le flux du patrimoine», visant à mettre à l’honneur, à préserver et à valoriser les patrimoines culturels de Thang Long - Hanoi.

Organisé par le Comité populaire de la ville de Hanoi, cet événement entend également stimuler la création artistique à partir des traditions, renforcer les échanges culturels au Vietnam et à l’international, contribuer au développement des industries culturelles et promouvoir l’image de Hanoi, «Ville pour la paix» et «Ville créative» de l’UNESCO.

Le membre du Poliburo et vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc, le secrétaire adjoint du Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam Nguyên Quang Duc, le secrétaire adjoint du Comité du Parti de la ville de Hanoi et président du Comité populaire de la ville de Hanoi Vu Dai Thang, des représentants d'organismes centraux et locaux, des ambassadeurs ainsi que des chefs de missions diplomatiques et d’organisations internationales ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

Dans son allocution d’ouverture, la vice-présidente du Comité populaire de la ville de Hanoi, Vu Thu Hà, a souligné que la ville, forte d’une tradition civilisationnelle millénaire, incarne la quintessence et le rayonnement de l’intelligence vietnamienne.

Hanoi jouit d’une histoire et d’un patrimoine culturel riches, façonnés par la convergence de la culture de Thang Long et des traditions de Xu Doai, Xu Dông, Kinh Bac et Son Nam Thuong. Ce métissage d’héritages culturels distincts a conféré à Hanoi une identité forte, jetant ainsi les bases d’un développement culturel guidé par les principes de «Civilisation – Identité – Créativité – Intégration – Connectivité».

Des artistes indiens se produisent sur scène du Festival Thang Long-Hanoi 2026. Photo : VNA

Selon la responsable, la préservation et la valorisation de ces richesses culturelles millénaires exigent une alliance harmonieuse entre tradition et modernité, entre dimension humaine et mémoire historique. Ce processus transforme le patrimoine en un atout vivant, stimulant l’essor des industries culturelles et positionnant Hanoi comme un pôle culturel dynamique et créatif, doté d’une identité singulière.

Le Festival Thang Long – Hanoi 2026 se déroulera du 11 au 20 septembre sur divers sites culturels et patrimoniaux emblématiques de la capitale, proposant plus de 20 activités culturelles, artistiques et touristiques exceptionnelles.

L’édition de cette année réunit plus de 3.000 artistes, ainsi que plus de 100 artisans et détenteurs de savoir-faire patrimoniaux venus de toute la ville, pour présenter, pratiquer, préserver et transmettre les valeurs du patrimoine culturel au sein de la communauté.

«Le flux du patrimoine» constitue le thème récurrent du programme ; il envisage le patrimoine comme un flux continu transmis de génération en génération et sans cesse réinventé dans la vie contemporaine. Ainsi, le programme dépasse la simple reconstitution historique pour favoriser une interaction entre passé, présent et avenir.​

À travers ce festival, Hanoi entend honorer, préserver et promouvoir la valeur du patrimoine, tout en offrant une plateforme aux artisans folkoriques, aux artistes et aux jeunes créateurs pour se rencontrer, échanger des idées, ainsi que revitaliser et enrichir les valeurs culturelles traditionnelles. – VNA

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