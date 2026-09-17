Les lanternes traditionnelles de la fête de la mi-automne émerveillent les visiteurs

L’exposition organisée au 22, rue Hang Buom offre aux visiteurs l’occasion de découvrir de rares lanternes et jouets traditionnels dans le cadre des activités célébrant la fête de la mi-automne à Hanoï.

L’exposition organisée au 22, rue Hang Buom offre aux visiteurs l’occasion de découvrir de rares lanternes et jouets traditionnels dans le cadre des activités célébrant la fête de la mi-automne à Hanoï.

Une lanterne en forme de crabe, dotée de deux pinces surdimensionnées, attire tous les regards.

À proximité se trouve une lanterne bleue en forme de homard, suivie d’une lanterne papillon en cours de décoration par des artistes et artisans.

Des modèles traditionnels de lanternes, rarement proposés à la vente dans la rue Hang Ma pendant la fête de la mi-automne, sont actuellement présentés dans le cadre d’une exposition au Centre des arts et de la culture de Hanoï.

L’exposition présente des objets et des modèles de jouets traditionnels de la fête de la mi-automne, étudiés, recréés et développés par de jeunes passionnés du patrimoine du Club Dinh Lang Viet, avec le soutien d’artisans et de chercheurs.

Au-delà de la présentation de lanternes et de jouets, l’exposition offre également au public un espace permettant de découvrir les métiers d’art traditionnels et d’échanger avec des artisans et des acteurs de la préservation du patrimoine.

L’exposition se poursuit jusqu’au 30 septembre au 22, rue Hang Buom, à Hanoï. Des rencontres avec des chercheurs en culture, des artisans, des artistes et des designers seront également organisées pendant l’exposition. Elles porteront notamment sur l’histoire de la fête de la mi-automne, la valeur des jouets traditionnels, les arts visuels populaires et le rôle du patrimoine dans la vie contemporaine. - VNA