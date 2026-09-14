Couleurs de la Fête de la Mi-Automne dans le vieux quartier de Hanoï

Hanoï (VNA) - Des lanternes en forme d’étoile, des masques en papier mâché, des figurines en pâte "tò he", des têtes de lion, le son des tambours et les couleurs chatoyantes de la rue Hang Ma font revivre l’atmosphère de la Fête de la Mi-Automne au cœur du vieux quartier de Hanoï. Lieu de mémoire pour plusieurs générations de Hanoïens, le marché traditionnel de la Mi-Automne 2026 dans le vieux quartier constitue également un lieu culturel emblématique, enrichissant l’expérience des visiteurs à la découverte de la capitale pendant la saison de la pleine lune du huitième mois lunaire.

Ces jours-ci, la rue Hang Ma arbore une allure particulière. Les échoppes colorées se succèdent avec leurs lanternes en forme d’étoile et de carpe, masques en papier mâché, figurines "tò he", jouets populaires et décorations de la Fête de la Mi-Automne.

À la tombée de la nuit, l’animation s’intensifie. Familles avec enfants, jeunes venus prendre des photos et touristes se mêlent à la foule pour profiter de l’ambiance festive du vieux quartier.

Pour de nombreuses familles, la visite ne se limite pas aux achats. Les jouets traditionnels permettent aux parents de faire découvrir aux enfants les coutumes de la Fête de la Mi-Automne et de leur raconter comment elle était célébrée autrefois.

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Une visiteuse prend des photos lors de l'événement. Photo : VNA

Pour les jeunes, Hang Ma séduit par ses couleurs et ses objets empreints de nostalgie. Cette rencontre entre souvenirs des adultes, joie des enfants et nouvelles façons de vivre la fête permet aux traditions de continuer à s’inscrire dans la vie urbaine contemporaine.

Le marché traditionnel de la Mi-Automne 2026 se tient du 11 au 25 septembre (du 1er au 15e jour du 8e mois lunaire), sous le thème "Honorer, préserver et diffuser les valeurs de la Mi-Automne traditionnelle". L’espace principal est aménagé rue Hang Ma, entre les intersections Hang Ma-Hang Duong et Hang Ma-Hang Cot.

Cette année, le marché est relié à plusieurs espaces culturels du vieux quartier. Depuis Hang Ma, les visiteurs peuvent découvrir le programme "Garder la lune du vieux quartier 2026" au

22 rue Hang Buom, l'espace "Accueillir la lune" à la Maison du Patrimoine au 87, rue Ma May, ainsi que l’espace consacré aux têtes de lion traditionnelles au Centre d'information culturelle sur Ho Guom, au 2, rue Le Thai To.

Le vieux quartier et le lac Hoan Kiem sont des étapes incontournables, mais ces événements saisonniers offrent une raison de revenir. L'attrait réside dans l'histoire culturelle transmise par les objets traditionnels. Réintégrer ces valeurs diversifie l'offre touristique du centre-ville, tout en stimulant le commerce et les services locaux. Pour garantir une expérience optimale, la rue est piétonne 24h/24.

Des espaces de stationnement sont aménagés dans les rues Thuoc Bac et Hang Ma, ainsi qu’au croisement des rues Hang Luoc et Hang Ruoi, avec un renforcement des mesures de sécurité, de gestion du trafic, de prévention des incendies et d’hygiène.

Au milieu de la modernité, la culture traditionnelle trouve ainsi une présence vivante. Entre souvenirs retrouvés, découverte des jouets d'antan et nouvelles expériences touristiques, la Mi-Automne traditionnelle s'impose comme un élément clé du tourisme culturel hanoïen, où les valeurs anciennes se transmettent à travers des pratiques renouvelées.- VNA