Culture-Sports

À Prague, VietFest 2026 mise sur la jeunesse pour transmettre la culture vietnamienne

Le VietFest 2026, organisé les 12 et 13 septembre à Prague, offre aux jeunes Vietnamiens de République tchèque un espace ludique et culturel pour découvrir, vivre et transmettre les valeurs, traditions et la culture de leur pays d’origine.

Cérémonie d'ouverture du VietFest 2026. Photo: VNA
Cérémonie d'ouverture du VietFest 2026. Photo: VNA

Prague (VNA) – Le festival VietFest 2026, placé sous le thème « Village féerique et Fête de la Mi-Automne », s’est ouvert le 12 septembre au centre commercial Sapa, à Prague, attirant de nombreuses familles et de nombreux enfants vietnamiens de République tchèque.

Organisé par le Réseau des intellectuels et experts vietnamiens en République tchèque, relevant de l’Union des associations vietnamiennes en République tchèque, cet événement de deux jours constitue le premier grand programme consacré à la Fête de la Mi-Automne organisé à Sapa. Il associe activités culturelles, spectacles artistiques et animations ludiques destinées aux enfants.

Prenant la parole à l’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en République tchèque, Duong Hoai Nam, a salué l’idée et l’organisation de VietFest 2026, soulignant son importance pour la communauté, notamment pour les jeunes générations nées et élevées en République tchèque. Hoang Dinh Thang, président de l’Union des associations vietnamiennes en Europe, a également salué les efforts des organisateurs pour créer un espace culturel renforçant les liens communautaires.

Particularité de cette édition : le festival a été conçu et organisé par de jeunes Vietnamiens des deuxième et troisième générations en République tchèque. Souhaitant permettre aux enfants d’origine vietnamienne de découvrir leur culture de manière naturelle et ludique, les organisateurs ont retenu le message : « Apprendre pour aimer, aimer pour comprendre, comprendre pour être fier ».

Le festival propose dix espaces féeriques inspirés de contes populaires vietnamiens, associés à des jeux et à des défis interactifs. Les enfants peuvent ainsi s’amuser tout en découvrant des personnages, des histoires et les valeurs traditionnelles du Vietnam.

Le « marché rural » constitue également l’un des temps forts du festival, avec des activités de calligraphie, des jouets traditionnels de la Fête de la Mi-Automne, un salon de coiffure de rue et d’autres éléments évoquant l’atmosphère d’un village vietnamien. Les enfants peuvent participer à des jeux traditionnels, assister à des spectacles, échanger avec les participants et déguster des spécialités de la Fête de la Mi-Automne.

Près de 50 membres du comité d’organisation et 156 bénévoles ont participé à la coordination, à l’accueil et à la logistique, avec le soutien de nombreux parents. VietFest offre ainsi non seulement un espace de divertissement aux enfants, mais encourage aussi les jeunes à contribuer directement aux activités communautaires.

Le 13 septembre, le festival se poursuivra avec la Fête de la Pleine Lune, des danses du lion ainsi que des spectacles traditionnels et modernes. Les organisateurs récompenseront également des élèves ayant obtenu d’excellents résultats scolaires et de bons résultats dans leurs activités de formation.

Alors que de plus en plus de jeunes Vietnamiens naissent et grandissent en République tchèque, VietFest 2026 contribue à leur faire découvrir la langue, la culture et les traditions vietnamiennes, tout en favorisant la transmission de l’identité culturelle nationale à travers des formes adaptées à leur vie en Europe. -VNA

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