Le Premier ministre Lê Minh Hung participe au 18e Sommet des BRICS





Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Lê Minh Hung à la tête d’une délégation vietnamienne de haut niveau a participé le 13 septembre à New Delhi au 18e Sommet des BRICS, en qualité de pays partenaire des BRICS, placé sous la présidence du Premier ministre indien Narendra Modi.



Réunissant les dirigeants et hauts représentants des pays membres et partenaires des BRICS ainsi que des pays invités et des organisations internationales, le sommet constitue l’événement majeur de l’année de présidence indienne des BRICS 2026 et marque les 20 ans de la création et du développement du mécanisme.



Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Narendra Modi a souligné que les priorités de la présidence indienne des BRICS en 2026 étaient de renforcer la résilience, l’innovation, la coopération et le développement durable, selon une approche « centrée sur l’être humain et plaçant l’humanité au premier plan ». Il a appelé à traduire les priorités de coopération en résultats concrets et à promouvoir la réforme de la gouvernance mondiale autour de trois piliers : la représentativité, la capacité de réponse et l’élaboration de règles.

Panorama au 18e Sommet des BRICS, le 13 septembre à New Delhi en Inde. Photo : VNA





Les dirigeants ont échangé sur plusieurs questions internationales et régionales d’intérêt commun, notamment la réforme de la gouvernance mondiale et des institutions multilatérales, le maintien de la paix et de la stabilité régionales, ainsi que la promotion d’une croissance économique durable et inclusive.



Ils ont réaffirmé leur détermination à renforcer la coopération dans les domaines politique et sécuritaire, économique et financier, ainsi que culturel et des échanges entre les peuples, en faveur de la paix et d’un ordre international plus représentatif et plus équitable. Ils ont également convenu de promouvoir une coopération diversifiée dans le commerce, l’investissement, les finances et les monnaies, les sciences et technologies, l’innovation, la sécurité énergétique, l’agriculture, la sécurité alimentaire, la transition énergétique juste, la protection de l’environnement, la santé et les échanges entre les peuples.



Les dirigeants ont par ailleurs souligné la nécessité d’assurer la stabilité des marchés de l’énergie, de maintenir des flux énergétiques ininterrompus provenant de sources diversifiées et de renforcer la résilience ainsi que la protection des infrastructures énergétiques essentielles.



Intervenant lors de la session consacrée au thème « Résilience, innovation, coopération et développement durable : façonner l’avenir d’une croissance mondiale inclusive », le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que le Vietnam soutenait et souhaitait voir les BRICS renforcer leur coordination avec les mécanismes multilatéraux régionaux, interrégionaux et mondiaux afin de contribuer à la paix, à la stabilité et à la coopération, tout en offrant à tous les pays des opportunités de développement équitables et durables.



Le Vietnam souhaite également que les BRICS jouent un rôle accru dans la promotion du dialogue et de la coopération, le renforcement de la confiance et la recherche de solutions aux défis mondiaux, contribuant ainsi à réformer le système multilatéral afin qu’il réponde davantage aux intérêts des pays en développement.



Saluant les priorités de la présidence indienne autour de la résilience, de l’innovation, de la coopération et du développement durable, le Premier ministre Lê Minh Hung a proposé trois grandes orientations pour renforcer le rôle des BRICS dans la période à venir.



Premièrement, il a appelé à passer d’une logique de réaction aux fluctuations à une démarche proactive visant à renforcer la résilience et l’autonomie des économies, à travers une coopération accrue et un soutien aux pays en développement dans l’amélioration de leurs capacités de gouvernance, de prévision stratégique et d’élaboration de politiques flexibles, ainsi que de leur productivité et de leur capacité à faire face aux chocs, notamment dans les domaines économique et financier.



Deuxièmement, il a proposé de passer de l’élargissement de l’ampleur de la coopération au renouvellement des moteurs traditionnels de croissance et à la création de nouveaux moteurs, inclusifs et durables. Cela passe notamment par une meilleure coordination des politiques commerciales et d’investissement, l’ouverture des marchés, la valorisation des institutions financières existantes et la mobilisation de ressources à long terme à des coûts raisonnables, afin de faciliter un accès plus équitable des pays en développement aux financements nécessaires aux transitions numérique et verte.



Troisièmement, le Premier ministre a appelé à transformer les opportunités de coopération dans les sciences et technologies et l’innovation en programmes et projets concrets au service des intérêts communs, notamment à travers la recherche conjointe, la formation des ressources humaines et le transfert de technologies dans des domaines à fort effet d’entraînement tels que l’intelligence artificielle, les technologies numériques, l’agriculture intelligente et les énergies propres.



Présentant l’orientation de développement du Vietnam, fondée sur l’être humain, le renouvellement institutionnel, une gouvernance moderne et les sciences et technologies, le Premier ministre Lê Minh Hưng a affirmé que le Vietnam était prêt à accompagner les BRICS avec responsabilité, bonne volonté et dans un esprit de coopération substantielle, afin de contribuer à bâtir un avenir de paix, de prospérité et de développement durable et inclusif pour tous les pays et tous les peuples.



L’intervention du Premier ministre Lê Minh Hung a été saluée et hautement appréciée par le pays hôte et les dirigeants participant au sommet.- VNA