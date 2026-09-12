Politique

Le PM Le Minh Hung rencontre le chef de la diplomatie cubaine à New Delhi

Le Premier ministre Le Minh Hung et le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodriguez Parrilla ont réaffirmé leur volonté d’approfondir l’amitié spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays.

Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung (à gauche) rencontre le membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba (PCC) et ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla. Photo : VNA
Le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung (à gauche) rencontre le membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba (PCC) et ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla. Photo : VNA

New Delhi (VNA) – Le 12 septembre à New Delhi (Inde), à l’occasion de sa participation au 18e Sommet des BRICS, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rencontré le membre du Bureau politique du Parti communiste de Cuba (PCC) et ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodriguez Parrilla.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son amitié spéciale avec Cuba, suivait de près la situation du pays, partageait les difficultés auxquelles Cuba faisait face et était prêt à faire tout son possible, dans la mesure de ses capacités, pour lui apporter son soutien.

Les deux parties se sont félicitées du développement positif de l’amitié spéciale, de la solidarité et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples dans de nombreux domaines.

Afin d’approfondir ces relations de manière substantielle et efficace, Le Minh Hung a proposé de maintenir des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, en particulier entre les hauts dirigeants des deux Partis et des deux États. Il a également préconisé d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération bilatérale, de lever conjointement les obstacles afin de faciliter les activités des entreprises vietnamiennes à Cuba et d’améliorer l’efficacité des projets de coopération. Le Premier ministre a affirmé que le gouvernement vietnamien était prêt à créer des conditions favorables aux projets de coopération cubains au Vietnam dans le domaine pharmaceutique.

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Lors de la rencontre. Photo : VNA

Les deux parties sont convenues de poursuivre leur tradition de coordination et de soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Pour sa part, Bruno Rodriguez Parrilla a affirmé que Cuba attachait une grande importance à son amitié spéciale avec le Vietnam et considérait le pays comme un modèle de réussite dans le Renouveau, la construction et le développement du pays selon l’orientation socialiste.

Le ministre a souligné que les liens entre les deux Partis constituaient un socle politique solide guidant les relations bilatérales, tout en exprimant sa profonde gratitude pour la solidarité et le soutien concret du Vietnam, notamment dans l’agriculture, la sécurité alimentaire et l’énergie, ainsi que dans les forums multilatéraux.

Évoquant les difficultés socio-économiques, énergétiques, alimentaires et financières auxquelles Cuba est actuellement confrontée, Bruno Rodriguez Parrilla a exprimé le souhait de poursuivre une étroite coordination avec le Vietnam dans la mise en œuvre des projets clés, notamment dans la production alimentaire, l’énergie solaire et le secteur pharmaceutique, tout en recherchant des solutions aux difficultés rencontrées par les projets et les entreprises vietnamiennes à Cuba.

Il a exprimé le souhait de Cuba de continuer à s’inspirer de l’expérience vietnamienne en matière de Renouveau et de développement socio-économique, de renforcer les échanges théoriques et pratiques entre les deux Partis et de poursuivre la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à approfondir l’amitié spéciale, la solidarité et la coopération intégrale Vietnam-Cuba, fondées par le Président Ho Chi Minh et le leader Fidel Castro, et à mettre en œuvre de manière active et efficace les accords et engagements conclus entre les hauts dirigeants des deux pays. - VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Vietnam-Cuba Cuba
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