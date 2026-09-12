Le Premier ministre Le Minh Hung encourage les investissements indiens au Vietnam

New Delhi (VNA) – Le 12 septembre à New Delhi, à l’occasion de sa participation au 18e Sommet des BRICS et de ses activités bilatéales en Inde, le Premier ministre vietnamien Le Minh Hung a rencontré Sanjay Dhawan, vice-président du groupe ACME.



ACME est un groupe indien spécialisé dans les énergies propres et le développement durable, qui a déployé en Inde des projets d’énergies renouvelables d’une capacité totale de plus de 8 GW. Au Vietnam, le groupe a signé un accord de principe pour la fourniture à long terme de matières premières destinées à la production d’acier vert.



Sanjay Dhawan a exprimé le souhait d’ACME de promouvoir une coopération stratégique avec le Vietnam dans l’approvisionnement et le développement de chaînes de valeur des matières premières. Le groupe s’intéresse également aux possibilités d’investissement, de transfert de technologies, de coopération commerciale et de développement de projets d’énergies propres au Vietnam.



Le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que le Vietnam encourageait les grands groupes indiens disposant de solides capacités technologiques à accroître leurs investissements, notamment dans les énergies propres, l’industrie verte, les nouveaux matériaux, les hautes technologies, les infrastructures et la transformation numérique. Il a précisé que le Vietnam accordait la priorité aux énergies renouvelables et nouvelles, à l’hydrogène vert, au stockage de l’énergie et aux solutions de réduction des émissions.



Le Minh Hung a invité ACME à élargir ses investissements au Vietnam et à développer des projets d’envergure créateurs de valeur ajoutée et connectés aux marchés régionaux. Il a également encouragé le groupe à renforcer les transferts de technologies et la formation de la main-d’œuvre et à contribuer au développement d’une chaîne de valeur industrielle verte.

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Le Premier ministre Le Minh Hung (à gauche) rencontre Srinivas Bommidala, président du groupe GMR. Photo : VNA



Le même jour, le Premier ministre Le Minh Hung a rencontré Srinivas Bommidala, président du groupe GMR.



Lors de la rencontre, Srinivas Bommidala a présenté les activités de GMR dans le développement et l’exploitation d’aéroports, l’énergie, les transports et les infrastructures urbaines. Il a exprimé l’intérêt du groupe pour les possibilités de coopération et d’investissement au Vietnam, en particulier dans les infrastructures aéroportuaires et l’aviation.



Le Minh Hung a affirmé que le Partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l’Inde créait des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays intensifient leur coopération.



Saluant l’expérience de GMR dans le développement et l’exploitation des infrastructures aéroportuaires, Le Minh Hung a indiqué que le Vietnam considérait ce secteur comme une priorité pour renforcer la connectivité internationale, promouvoir le commerce et le tourisme et attirer les investissements. Le pays prévoit de développer un réseau de 36 aéroports d’ici 2030 et de poursuivre son extension à l’horizon 2050.



Le chef du gouvernement vietnamien a encouragé GMR à étudier sa participation à des projets dans le développement et l’exploitation d’aéroports, les cités aéroportuaires, les écosystèmes de services aéronautiques, la transformation numérique et les technologies aéroportuaires. Il a également invité le groupe à partager son expérience, à transférer des technologies et à contribuer à la formation de la main-d’œuvre vietnamienne.



Le Premier ministre Le Minh Hung a affirmé que le gouvernement vietnamien créerait des conditions favorables aux entreprises étrangères compétentes et expérimentées souhaitant investir et développer une coopération efficace et durable au Vietnam, dans le respect de la législation et des intérêts de toutes les parties. - VNA