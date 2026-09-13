Le Vietnam façonne de nouveaux moteurs de croissance

Hanoï (VNA) – L’année 2026 ouvre une nouvelle mandature et constitue une année charnière pour le Vietnam dans la réalisation de son objectif de croissance à deux chiffres. Les signaux positifs enregistrés au cours des premiers mois de l’année témoignent d’une évolution notable de la structure de l’économie, avec l’émergence de nouveaux moteurs de croissance reposant davantage sur les technologies, l’innovation et l’augmentation de la valeur ajoutée.

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Une croissance davantage fondée sur les technologies

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Cette évolution se reflète d’abord dans la transformation des moteurs de croissance. Selon Tran Thi Thu, du Département des statistiques relevant du ministère des Finances, ceux-ci se déplacent progressivement vers les secteurs de haute technologie et de l’innovation. Les investissements directs étrangers (IDE) se concentrent de plus en plus dans l’électronique, les semi-conducteurs et les technologies de base, tandis que la part importante des machines, équipements et composants dans les importations traduit le processus d’accumulation de nouvelles capacités de production.

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Cette dynamique constitue une base importante pour permettre au Vietnam de passer progressivement d’un modèle de production fortement fondé sur la main-d’œuvre et les activités d’assemblage à des segments à plus forte valeur ajoutée au sein des chaînes de valeur mondiales.

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Mais cette transformation ne se limite pas à la structure des investissements. Elle se traduit également par l’émergence de nouveaux moteurs de croissance dans les différentes localités. Au cours des premiers mois de 2026, plusieurs provinces et villes ont ainsi enregistré une forte progression, contribuant à une dynamique de croissance plus équilibrée à l’échelle nationale.

Le 24 mars 2026, l’Université germano-vietnamienne (VGU), située dans le quartier de Thoi Hoa, à Hô Chi Minh-Ville, a organisé la Journée de sensibilisation aux semi-conducteurs 2026, réunissant des partenaires universitaires et de recherche de premier plan venus d’Allemagne, ainsi que de nombreuses entreprises du secteur des semi-conducteurs présentes au Vietnam. Photo : VNA

Parmi les 34 provinces et villes du pays, neuf ont affiché une croissance supérieure à 10 %. Hà Tinh a enregistré une progression de 12,79 %, Hai Phong de 11,33 % et Quang Ninh de 11,11 %. Hai Phong s’affirme comme un pôle industriel et logistique moderne, tandis que Quảng Ninh poursuit sa transition d’une économie fondée sur l’exploitation minière vers un modèle reposant sur l’industrie manufacturière et de transformation, le tourisme, les services et l’économie verte.

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Dans le même temps, Bắc Ninh, Thái Nguyên et Ninh Bình figurent également parmi les localités affichant les rythmes de croissance les plus élevés. Leur essor contribue à la formation de nouveaux pôles de production et de technologie, notamment dans l’électronique et les semi-conducteurs.

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De nouveaux pôles de croissance et une meilleure connectivité régionale

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Au-delà des performances de chaque localité, cette évolution révèle une transformation plus profonde de l’espace économique national. L’économie vietnamienne voit progressivement se mettre en place des corridors économiques et des chaînes d’approvisionnement interrégionales. Chaque localité valorise ses propres atouts dans l’industrie, la logistique, les hautes technologies, les services ou le tourisme, créant ainsi des complémentarités et des synergies entre les différentes régions économiques.

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Cette dynamique marque une évolution importante par rapport au modèle de croissance antérieur, qui reposait largement sur quelques pôles économiques traditionnels. L’émergence de nouveaux moteurs de croissance et le renforcement des liens entre les régions devraient ainsi contribuer à créer une base plus solide pour une croissance rapide et durable.

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Un cadre institutionnel renforcé pour stimuler l’économie numérique

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Pour accompagner cette transformation économique, le renforcement du cadre institutionnel joue également un rôle déterminant. À compter du 1er juillet 2026, les Lois sur la transformation numérique et sur les hautes technologies, adoptées en 2025, sont entrées en vigueur, créant un cadre juridique propice au développement de nouveaux secteurs de l’économie numérique.

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Ce nouveau cadre devrait notamment favoriser l’arrivée de groupes technologiques internationaux dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, les centres de données et les hautes technologies. Le Vietnam s’oriente ainsi progressivement d’une politique d’attraction des IDE fondée sur la quantité vers une approche privilégiant les projets de qualité, à forte intensité technologique et à forte valeur ajoutée, en adéquation avec les objectifs de développement durable.

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Toutefois, pour transformer ces nouvelles dynamiques en une croissance durable et maintenir un rythme supérieur à 10 % durant la période 2026-2030, plusieurs obstacles doivent encore être levés.

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Le premier concerne les capacités des entreprises nationales dans les secteurs de haute technologie. Leur contribution à la création de valeur ajoutée demeure encore limitée. Il est donc essentiel de faire émerger des entreprises nationales de premier plan, capables de nouer des partenariats étroits avec les groupes à capitaux étrangers et de participer plus profondément aux chaînes d’approvisionnement.

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À cette question s’ajoute celle des ressources humaines. La qualité de la main-d’œuvre doit être améliorée pour répondre aux exigences de l’économie numérique. La formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les domaines des semi-conducteurs et de l’intelligence artificielle, doit ainsi devenir une priorité stratégique.

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Enfin, l’efficacité dans l’utilisation des ressources constitue un autre enjeu majeur. Il importe de poursuivre l’amélioration de l’environnement d’investissement et de renforcer le rôle de l’investissement public comme « capital d’amorçage », afin de mobiliser plus efficacement les ressources du secteur privé et de les orienter vers les secteurs et projets les plus porteurs.

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Dans cette perspective, l’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026 et durant la période à venir représente certes un défi considérable, mais il reste réalisable si le Vietnam parvient à transformer ses potentiels en capacités réelles de production et de compétitivité. En s’appuyant sur les hautes technologies et l’innovation, soutenues par un cadre institutionnel de plus en plus transparent et une meilleure articulation entre les régions, l’économie vietnamienne dispose de bases plus solides pour accélérer sa croissance, assurer son développement durable et renforcer son autonomie dans la nouvelle phase de développement. - VNA