Économie

L’AIIB s’engage à accompagner le Vietnam dans le développement d’infrastructures durables

À New Delhi, le Vietnam et l’AIIB ont convenu de renforcer leur coopération dans le développement d’infrastructures stratégiques, la transition verte et l’adaptation au changement climatique.

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et la présidente de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), Zou Jiayi. Photo : VNA
Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et la présidente de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), Zou Jiayi. Photo : VNA


New Delhi (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a reçu le 12 septembre, à New Delhi, en Inde, la présidente de la Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures (AIIB), Zou Jiayi, à l’occasion de sa participation au 18e Sommet des BRICS.

Lors de la rencontre, le Premier ministre Lê Minh Hung a félicité Mme Zou Jiayi pour son élection à la présidence de l’AIIB pour le mandat 2026-2031. Il a hautement apprécié le rôle et les contributions de l’AIIB dans la mobilisation des ressources en faveur du développement des infrastructures, le renforcement de la connectivité et la promotion du développement durable dans la région, ainsi que les résultats positifs obtenus ces dernières années dans la coopération entre le Vietnam et l’AIIB.

Le Premier ministre a proposé à l’AIIB de continuer à soutenir le Vietnam dans la mise en œuvre de projets d’infrastructures de grande envergure et à fort effet d’entraînement, notamment dans les domaines de la transition verte, de la transition énergétique, du développement urbain et de la connectivité régionale. Il a également appelé à renforcer l’assistance technique dans la préparation des projets et la conception de mécanismes de financement innovants, tout en intensifiant les cofinancements avec les partenaires au développement et le secteur privé afin de mobiliser au maximum les ressources nécessaires aux investissements dans les infrastructures du Vietnam.

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Lors de la rencontre. Photo : VNA


Le Premier ministre a indiqué que le Vietnam était en train de transformer son modèle de développement afin de s’appuyer davantage sur les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique. Il a affirmé que le Vietnam souhaitait renforcer son partenariat à long terme avec l’AIIB, notamment dans le développement des infrastructures stratégiques, la transition verte et l’adaptation au changement climatique.

Le Premier ministre a proposé à l’AIIB de se coordonner étroitement avec les ministères, secteurs et collectivités locales vietnamiens afin d’élaborer une liste de projets de coopération à moyen et long termes, conforme aux orientations de développement socio-économique du Vietnam et aux priorités de l’AIIB. Il a également suggéré que l’AIIB coopère avec les institutions financières vietnamiennes selon des modèles appliqués par la Société financière internationale (IFC) et la Banque asiatique de développement (BAD), afin de mobiliser conjointement des capitaux, d’émettre des obligations sur le marché financier intérieur et d’établir un portefeuille de projets viables et efficaces au Vietnam.

Pour sa part, la présidente de l’AIIB a salué les orientations de développement du Vietnam, affirmant que le pays était un partenaire important de l’AIIB et exprimant le souhait de continuer à élargir la coopération entre les deux parties.

Zou Jiayi a souscrit aux orientations et aux domaines prioritaires de coopération proposés par le Premier ministre Lê Minh Hung, estimant qu’il s’agissait d’une démarche appropriée pour passer d’une coopération fondée sur des projets individuels à une coopération structurée autour de programmes, permettant de constituer un portefeuille de projets de qualité, prêts à être mis en œuvre et susceptibles de mobiliser des financements assortis de conditions préférentielles.

L’AIIB a encouragé les ministères, secteurs et collectivités locales vietnamiens à présenter des projets potentiels, notamment dans les domaines de la connectivité des infrastructures de transport, du ferroviaire, de la transition verte, des énergies propres, du développement urbain et de la connectivité transfrontalière, afin de les intégrer au portefeuille de coopération. Elle s’est également déclarée prête à se coordonner avec les partenaires vietnamiens pour identifier, préparer et mettre en œuvre les projets prioritaires.

Les deux parties sont convenues de poursuivre leur étroite coordination afin de concrétiser rapidement les contenus abordés, de porter la coopération Vietnam-AIIB vers davantage de profondeur, de substance et d’efficacité, contribuant ainsi à répondre aux besoins du Vietnam en matière de développement d’infrastructures modernes, vertes et durables.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #coopération #Vietnam-AIIB
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