Les visites de To Lam en Russie et en France ouvrent de nouvelles perspectives de coopération



Hanoï (VNA) – La visite d’État du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, en Russie, sa visite officielle en France et sa participation au Sommet spatial à Paris, du 7 au 12 septembre, ont obtenu des résultats globaux et substantiels, atteignant les objectifs fixés à un niveau élevé. Ces visites ont contribué à consolider la confiance politique et à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération entre le Vietnam et ses deux partenaires stratégiques.



Dans une interview consacrée aux résultats de cette tournée, le membre du Bureau politique et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a souligné la portée importante de ce déplacement, qui a permis de renforcer les relations avec la Russie et la France et de créer de nouvelles impulsions pour leur développement dans la nouvelle période.



Il s’agit de la première visite de To Lam en Russie et en France depuis qu’il assume ses fonctions actuelles, après le succès du 14e Congrès national du Parti, des élections à la 16e législature de l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en rencontre restreinte avec le président russe Vladimir Poutine. Photo : VNA





La visite d’État en Russie est également la première effectuée par le plus haut dirigeant du Parti et de l’État vietnamiens depuis 1991. Il s’agit par ailleurs de la deuxième visite officielle de To Lam en France et de la deuxième participation du dirigeant vietnamien à un événement international organisé par la France.



Selon le ministre Lê Hoài Trung, les dirigeants russes et français ont réservé au secrétaire général et président To Lam ainsi qu’à la délégation vietnamienne de haut rang un accueil solennel et chaleureux, avec de nombreuses cérémonies officielles, témoignant de la haute considération accordée au Vietnam et à ses dirigeants.



Au cours de cette tournée, To Lam a eu des entretiens et rencontres avec les principaux dirigeants des deux pays, ainsi qu’avec des représentants de partis politiques, du monde des affaires, des milieux universitaires et scientifiques, du secteur de l’éducation et de la formation et de la communauté vietnamienne. Les membres de la délégation vietnamienne ont également mené des échanges avec leurs homologues, contribuant à promouvoir concrètement la coopération bilatérale dans plusieurs domaines.



L’un des principaux résultats de la tournée réside dans le large consensus atteint entre le Vietnam, la Russie et la France sur les questions d’intérêt commun, ainsi que sur les orientations de coopération pour la période à venir.



Les échanges de haut niveau ont permis de renforcer la compréhension mutuelle dans un contexte international et régional marqué par de nouvelles évolutions, tout en consolidant la confiance politique déjà établie entre le Vietnam et les deux partenaires.



Le ministre Lê Hoài Trung a souligné qu’au-delà du renforcement des relations politiques, les dirigeants vietnamiens, russes et français avaient accordé une attention particulière à la mise en œuvre efficace des accords conclus dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies et de l’éducation et de la formation, tout en ouvrant de nouvelles orientations de coopération.



Les deux parties ont notamment souligné la nécessité d’accroître les échanges commerciaux et les investissements afin de les porter à un niveau à la hauteur du cadre du Partenariat stratégique intégral ainsi que des potentialités et des atouts de chacun.



Les sciences et technologies ont été identifiées comme un nouveau domaine de coopération à fort potentiel et comme l’un des axes susceptibles de donner une nouvelle impulsion aux relations du Vietnam avec la Russie et la France.



Un message important porté par le secrétaire général et président To Lam au cours de cette tournée concerne la nécessité de renouveler l’approche et les modalités de coopération internationale.



La coopération ne doit plus se limiter à l’achat et à la vente de biens ou au simple transfert de technologies. Le Vietnam doit au contraire promouvoir avec la Russie et la France une coopération fondée sur la recherche conjointe, la production conjointe, la création de produits communs, ainsi que le renforcement des liens et des chaînes d’approvisionnement communes.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, prononce un discours lors de la séance officielle du Sommet spatial. Photo : VNA





Selon le ministre Lê Hoài Trung, cette nouvelle approche constitue une orientation importante pour les relations entre le Vietnam et la Russie, ainsi qu’entre le Vietnam et la France. Elle répond également aux exigences liées au renforcement des capacités scientifiques, technologiques et productives du Vietnam et à l’amélioration de sa compétitivité.



Le dirigeant vietnamien a également appelé à accorder une attention particulière à la concrétisation des projets de coopération. Le Vietnam s’emploiera activement à orienter la mise en œuvre et à résoudre les difficultés et les obstacles, afin d’obtenir des résultats concrets et de créer de nouvelles perspectives de coopération.



Le renforcement des relations avec la Russie et la France contribuera non seulement au développement socio-économique et scientifique et technologique du Vietnam, mais également à la mise en œuvre de la politique extérieure définie par le 14e Congrès national du Parti.



En tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations unies, la Russie et la France disposent d’un rôle et d’une voix importants sur la scène internationale. Le renforcement des relations avec ces deux pays contribuera ainsi à consolider la position internationale du Vietnam et à créer un environnement extérieur favorable à son développement, tout en contribuant à la paix, à la stabilité et à la coopération dans la région et dans le monde.



Dans le cadre de sa visite en France, la participation de To Lam au Sommet spatial et son discours à cet événement ont été appréciés par la France, les autres pays participants et les organisations internationales.



Selon le ministre Lê Hoài Trung, l’espace extra-atmosphérique ne constitue plus seulement un domaine scientifique, mais devient également un nouvel espace de développement. Le Vietnam y attache une importance croissante et souhaite saisir les opportunités de coopération afin de servir son développement national.



La France dispose de solides atouts dans les sciences, les applications spatiales et les entreprises du secteur spatial. Cette expertise offre de nombreuses possibilités pour renforcer la coopération avec le Vietnam dans ce domaine émergent.



Afin de transformer les résultats de la tournée en réalisations concrètes, le ministre Lê Hoài Trung a identifié quatre groupes de tâches prioritaires.



Premièrement, les accords conclus au plus haut niveau doivent être rapidement concrétisés en programmes, plans et projets assortis d’objectifs précis, d’un calendrier clair, d’organismes responsables identifiés et de produits concrets. L’efficacité et les résultats obtenus, ainsi que les bénéfices pour les populations et les entreprises, doivent constituer les principaux critères d’évaluation.



Deuxièmement, il convient de valoriser pleinement les mécanismes de coopération existants, de procéder à des évaluations régulières, de lever rapidement les difficultés et les obstacles, de suivre la mise en œuvre des accords de haut niveau et de continuer à perfectionner les cadres juridiques afin de faciliter les projets de coopération stratégique.



Troisièmement, il est nécessaire d’accorder la priorité aux projets à caractère stratégique et emblématique.



Avec la Russie, les domaines prioritaires comprennent notamment le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận 1, le pétrole et le gaz, l’énergie, le transport ferroviaire, la logistique, ainsi que la recherche conjointe, le transfert de technologies et la formation des ressources humaines.



Avec la France, le Vietnam doit poursuivre la mise en œuvre efficace de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union européenne (EVFTA), lever les obstacles dans les domaines du commerce, de l’investissement, de l’accès aux marchés, de la logistique et des chaînes d’approvisionnement, et favoriser une participation accrue des entreprises des deux pays aux projets de coopération.



Quatrièmement, les deux parties doivent renforcer leur coordination dans les forums internationaux et régionaux, notamment aux Nations unies, au sein de l’ASEAN et dans les mécanismes multilatéraux auxquels elles participent, afin de promouvoir le multilatéralisme, le dialogue, le renforcement de la confiance et le respect du droit international.



Dans le domaine spatial, en tant que membre du Comité des Nations unies pour l’utilisation pacifique de l’espace extra-atmosphérique (COPUOS), le Vietnam souhaite renforcer la coopération avec les pays membres, dont la Russie et la France, afin de promouvoir l’utilisation pacifique de l’espace et de contribuer au développement durable.



Le ministre Lê Hoài Trung s’est déclaré convaincu qu’avec les efforts conjoints des gouvernements et des organismes compétents, et sur la base des orientations communes définies au plus haut niveau, le Vietnam, la Russie et la France seront en mesure de valoriser pleinement leurs potentialités, de saisir efficacement les opportunités et de porter leurs relations à une nouvelle étape de développement, plus forte, plus substantielle et plus efficace.



Cette dynamique contribuera à mieux répondre aux intérêts des peuples des trois pays et à la promotion de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.- VNA