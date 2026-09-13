La promotion commerciale, levier pour conquérir les marchés internationaux

Hanoï (VNA) – Dans un contexte de profondes mutations du commerce mondial, la promotion commerciale du Vietnam s’oriente vers une nouvelle approche : il ne s’agit plus seulement d’aider les entreprises à trouver des débouchés pour leurs produits, mais aussi de contribuer activement à la création de marchés et à l’ouverture de nouvelles perspectives, afin de permettre aux produits vietnamiens de renforcer leur marque, leur compétitivité et leur présence au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

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Telle est l’une des orientations centrales du programme « Vươn ra thị trường quốc tế » (GoGlobal), ou « Cap sur les marchés internationaux », pour la période 2026-2030. Ce programme vise à favoriser une présence plus large, plus efficace et plus durable des entreprises vietnamiennes sur les marchés étrangers, notamment à travers l’investissement, les activités commerciales internationales et une participation accrue aux chaînes d’approvisionnement et de valeur régionales et mondiales.

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De la recherche de débouchés à la création de marchés

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Le Vietnam dispose aujourd’hui d’un vaste réseau d’accords de libre-échange, qui offre aux produits nationaux un accès à un nombre croissant de marchés. Le défi ne consiste toutefois plus uniquement à exporter, mais aussi à conserver durablement ces débouchés, à accroître la valeur ajoutée des produits et à améliorer progressivement la position des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales.

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Dans cette perspective, le programme GoGlobal prévoit un accompagnement des entreprises tout au long de leur processus d’internationalisation, depuis l’étude des besoins des marchés, l’adaptation des produits et le respect des normes jusqu’à la recherche de partenaires, au développement des marques, à la mise en place de réseaux de distribution et à l’expansion de leurs activités à l’étranger.

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Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyễn Sinh Nhật Tân, l’intégration internationale doit se traduire par un renforcement des capacités nationales de production, de maîtrise technologique et d’innovation. La promotion commerciale doit ainsi aller de pair avec l’amélioration de la compétitivité des entreprises, la diversification des partenaires et des marchés, ainsi qu’avec une participation plus profonde aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

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Miser sur la qualité, la technologie et la marque

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Cette évolution de l’approche en matière de promotion commerciale répond également aux exigences croissantes des marchés internationaux. Au-delà des prix et de la qualité, les partenaires accordent désormais une attention accrue à la traçabilité, aux normes environnementales, à la production verte, à l’économie circulaire, à la responsabilité sociale et au développement durable.

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Dans ce contexte, les entreprises vietnamiennes ne peuvent plus s’appuyer uniquement sur leur compétitivité en matière de coûts. Elles doivent améliorer la qualité de leurs produits, innover sur le plan technologique, développer leurs marques et répondre de manière proactive aux normes internationales.

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Cette évolution constitue également une opportunité pour les produits vietnamiens de dépasser les segments fondés sur la sous-traitance et à faible valeur ajoutée, afin de se positionner progressivement sur des segments à plus forte valeur.

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Renforcer la présence des entreprises vietnamiennes à l’étranger

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L’un des axes majeurs du programme GoGlobal consiste à renforcer les liens entre les entreprises vietnamiennes, les groupes multinationaux, les grands réseaux internationaux de distribution et les différents partenaires des chaînes d’approvisionnement.

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Dans cette optique, un contrat d’exportation ne doit pas être envisagé uniquement sous l’angle des recettes immédiates. Il doit également permettre aux entreprises d’accéder à de nouvelles technologies, d’améliorer leurs capacités de gestion, de relever leurs normes de production et d’attirer de nouveaux investissements.

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L’objectif, à terme, est de permettre aux entreprises vietnamiennes de devenir des maillons de plus en plus importants des réseaux mondiaux de production, d’approvisionnement et de distribution.

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Pour y parvenir, le système de promotion commerciale doit fournir des informations davantage adaptées aux besoins concrets des entreprises, en identifiant notamment les produits recherchés sur les différents marchés, les segments offrant encore un potentiel de croissance, les normes à respecter, ainsi que les partenaires et les canaux de distribution accessibles.

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Parallèlement à l’information sur les marchés, les ressources financières constituent une condition essentielle pour permettre aux entreprises de maintenir une présence durable à l’étranger. La création d’entrepôts, de centres de distribution, de sites de production ou de réseaux commerciaux nécessite des financements à moyen et à long terme, ainsi que des mécanismes appropriés de garantie de crédit et d’assurance contre les risques liés à l’exportation.

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Mesurer l’efficacité à l’aune de la présence sur les marchés

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Dans cette nouvelle approche, l’efficacité de la promotion commerciale ne devrait plus être évaluée uniquement à travers le nombre de salons, de missions de travail ou de rencontres d’affaires organisés. Elle doit surtout se mesurer à des résultats concrets : l’ouverture de nouveaux marchés, l’accès des produits vietnamiens aux grands réseaux de distribution, le renforcement de la notoriété des marques nationales et une participation accrue des entreprises aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

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La réalisation de ces objectifs exige la mise en place d’un système d’accompagnement intégré, allant de l’étude des marchés et de l’amélioration des produits à la construction des marques, à la recherche de partenaires, à la logistique, aux aspects juridiques et financiers, ainsi qu’à la distribution et à l’investissement à l’étranger.

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L’État doit créer un cadre favorable et faciliter la mobilisation des ressources. Le réseau des services commerciaux vietnamiens à l’étranger doit accompagner les entreprises directement sur les marchés, tandis que les associations professionnelles sont appelées à renforcer les liens entre leurs membres. De leur côté, les entreprises doivent prendre l’initiative d’innover, d’investir et de renforcer leur compétitivité.

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Avec cette nouvelle approche, GoGlobal dépasse ainsi le cadre d’un simple programme d’appui aux exportations. Il ambitionne d’ouvrir aux entreprises vietnamiennes une voie vers une présence durable sur les marchés internationaux.

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Le succès du programme ne se mesurera donc pas au nombre de cargaisons supplémentaires expédiées à l’étranger, mais au nombre d’entreprises vietnamiennes capables de bâtir des marques reconnues, de conquérir durablement des marchés et de renforcer leur position au sein des chaînes de valeur mondiales. - VNA