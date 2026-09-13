Politique

Le Premier ministre Lê Minh Hung rencontre son homologue éthiopien Abiy Ahmed Ali

À New Delhi, les Premiers ministres vietnamien et éthiopien ont convenu de renforcer la confiance politique, d’élargir la coopération économique et de favoriser les investissements et les échanges entre les deux pays.

Le Premier ministre Lê Minh Hung et son homologue éthiopien Abiy Ahmed Ali. Photo : VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung et son homologue éthiopien Abiy Ahmed Ali. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – En marge du 18e Sommet des BRICS, le Premier ministre Lê Minh Hung s’est entretenu le 12 septembre à New Delhi avec son homologue éthiopien Abiy Ahmed Ali. Les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération bilatérale et de favoriser les échanges commerciaux ainsi que les investissements. Le Premier ministre Lê Minh Hung s’est réjoui de rencontrer son homologue éthiopien à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (1976-2026). Il a félicité l’Éthiopie pour avoir été choisie pour accueillir, en 2027, la 32e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP32), ainsi que le 5e Sommet du Partenariat pour une croissance verte et les objectifs mondiaux à l’horizon 2030 (P4G).

Le Premier ministre vietnamien a salué les avancées positives des relations Vietnam-Éthiopie, notamment depuis la visite officielle au Vietnam du Premier ministre Abiy Ahmed Ali et sa participation au 4e Sommet du P4G en avril 2025.

Considérant l’Éthiopie comme un partenaire important du Vietnam en Afrique, Lê Minh Hung a proposé de consolider la confiance politique et d’intensifier les échanges de délégations, notamment entre responsables des ministères, secteurs et entreprises, afin d’identifier de nouvelles opportunités de coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement et des affaires.

Les deux pays devraient également renforcer leur cadre juridique afin de jeter des bases solides et durables à leur coopération, notamment en accélérant les négociations sur les accords importants relatifs à la double imposition ainsi qu’à l’encouragement et à la protection des investissements.

Pour sa part, le Premier ministre Abiy Ahmed Ali a évoqué les impressions positives laissées par sa visite au Vietnam et salué les réalisations du pays en matière de développement socio-économique, ainsi que son rôle et son rayonnement international croissants.

Il a affirmé que l’Éthiopie considérait le Vietnam comme un partenaire prioritaire et souhaitait approfondir une coopération globale entre les deux pays. Souscrivant aux propositions de son homologue vietnamien, il a estimé que l’Éthiopie pouvait devenir une destination attractive pour les entreprises vietnamiennes en Afrique, grâce notamment à l’importance de sa population, à sa forte croissance économique et à son potentiel de développement.

Il a appelé les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements et leurs activités en Éthiopie, notamment dans l’agriculture, l’industrie manufacturière, les technologies et l’intelligence artificielle, assurant que le gouvernement éthiopien créerait des conditions favorables à leurs activités.

Selon lui, la liaison aérienne directe entre les deux pays et le vaste réseau de destinations desservies par Ethiopian Airlines contribueront également à renforcer la connectivité entre l’Éthiopie, le Vietnam et l’Asie, facilitant les échanges entre les peuples ainsi que la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement.

Les deux Premiers ministres ont convenu de poursuivre leur étroite coordination au sein des forums multilatéraux, notamment les Nations unies, les BRICS et le P4G. L’Éthiopie s’est déclarée prête à jouer un rôle de passerelle afin de contribuer au renforcement des relations entre le Vietnam et l’Union africaine (UA).

Le Premier ministre Abiy Ahmed Ali a souhaité que le Vietnam continue de partager son expérience et d’apporter son soutien à l’Éthiopie pour l’organisation réussie du 5e Sommet du P4G, prévu en février 2027 en Éthiopie.- VNA

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