Hue mise sur ses « ressources vertes » pour développer un tourisme durable

Hue (VNA) – Forte de son patrimoine culturel exceptionnel et d’un écosystème diversifié composé de rivières, de lagunes, de plages et de forêts primaires, la ville de Huế dispose de nombreux atouts pour développer un tourisme vert et durable. La valorisation et la mise en réseau de ces ressources naturelles et culturelles ouvrent de nouvelles perspectives pour diversifier les produits touristiques, renforcer l’attractivité de la destination, prolonger la durée des séjours et accroître les retombées du tourisme.

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L’espace naturel de Hue s’étend des zones montagneuses et vallonnées aux plaines, aux lagunes et au littoral, avec notamment les rivières des Parfums (Huong) et Bo, le vaste complexe lagunaire Tam Giang - Cau Hai, la lagune de Lap An ainsi que les plages de Thuan An, Phu Thuan, Canh Duong et Lang Cô. À cela s’ajoutent des forêts, sources, cascades, villages ruraux, villages de métiers, vergers et rizières qui s’intègrent harmonieusement aux zones d’habitation.

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Cette diversité offre à Huế des conditions favorables au développement de différentes formes de tourisme vert, allant de la découverte de la nature au tourisme communautaire, en passant par les expériences agricoles, le séjour balnéaire et le tourisme fluvial. Les visiteurs peuvent ainsi combiner la découverte du patrimoine avec des balades à vélo dans les villages, la pratique du paddle, des croisières fluviales, l’exploration des lagunes, la découverte de la gastronomie locale et l’immersion dans la vie et la culture des communautés locales.

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La mangrove primitive de Ru Cha et la zone de Con Te, situées sur la lagune de Tam Giang, constituent aujourd’hui des destinations emblématiques. À l’occasion de la fête nationale du 2 septembre dernier, le quartier de Hoa Châu a lancé à titre expérimental un modèle de tourisme écologique communautaire à Ru Cha, permettant aux visiteurs de découvrir l’espace verdoyant de la mangrove, d’emprunter des sentiers à travers la forêt, d’admirer les paysages de la lagune de Tam Giang et de mieux connaître la vie et la culture des populations locales.

La vie paisible au milieu des eaux limpides de la lagune de Dam Chuon, dans la ville de Hue. Photo : VNA

Dans la commune de Dan Dien, le village de pêcheurs de Ngu My Thanh développe également des produits de tourisme vert associés aux activités halieutiques traditionnelles et à l’écosystème de mangrove. La localité dispose de plus de 2.500 hectares de plans d’eau sur la lagune de Tam Giang et prévoit de planter quelque 150 hectares de mangroves. La protection et la restauration de ces forêts sont considérées comme essentielles pour préserver l’écosystème tout en créant les conditions nécessaires au développement durable de l’écotourisme.

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Outre le système lagunaire, la rivière des Parfums constitue un atout majeur et pourrait devenir un véritable « axe vert » reliant différents produits touristiques de Huế. Depuis le centre-ville, les visiteurs peuvent profiter de croisières, assister à des spectacles, admirer les paysages des deux rives, découvrir les sites patrimoniaux et rejoindre les villages ruraux ainsi que les espaces écologiques riverains.

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Depuis début septembre 2026, un nouvel itinéraire combinant des véhicules sightseeing et des bateaux électriques est proposé aux visiteurs, reliant la Cité impériale à la rivière des Parfums, puis aux rivières Dông Ba et Ngu Hà. Ce nouveau produit offre une autre manière de découvrir le réseau hydraulique de la citadelle de Huế, ainsi que les paysages, l’architecture et les valeurs patrimoniales qui se déploient le long des cours d’eau.

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Selon les orientations de la ville, le développement du tourisme fluvial doit faire l’objet d’une étude approfondie et d’une planification à long terme, afin de créer de nouveaux produits, d’améliorer l’expérience des visiteurs et de prolonger leur séjour, tout en préservant les paysages, l’environnement et les valeurs culturelles et patrimoniales.

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Huế dispose également d’un important potentiel pour développer le tourisme vert à Dam Chuon, dans la lagune de Tam Giang, à la lagune de Lap An, à l’embouchure de Thuận An, au parc national de Bach Ma ainsi que dans les zones abritant des cascades et des forêts primaires à l’ouest de la ville.

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La mise en réseau de ces destinations au sein d’itinéraires intégrés, allant de la Cité impériale à la rivière des Parfums, aux villages ruraux, aux lagunes et au littoral, permettrait non seulement de prolonger les séjours et d’accroître les dépenses des visiteurs, mais aussi de mieux répartir les retombées touristiques vers les zones rurales, côtières et les communautés locales. Il s’agit d’une orientation importante pour Huế, qui entend préserver les valeurs emblématiques de l’ancienne capitale impériale tout en créant de nouveaux moteurs de croissance, en améliorant les moyens de subsistance de la population et en construisant une ville patrimoniale verte, agréable à vivre et plus compétitive.- VNA