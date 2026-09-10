Puisque septembre dans l’éclatante apothéose de la nature nous réclame

Hanoi (VNA) - Les conditions météorologiques de septembre varient selon les régions du Vietnam. Tandis que le Nord voit s’installer en douceur l’automne, certaines zones du Centre permettent encore de profiter de journées agréables à la plage, alors que les Hauts Plateaux du Centre et le Sud entrent dans la saison des pluies.



Plutôt que de se précipiter vers les destinations les plus prisées, les voyageurs peuvent tirer le meilleur parti de ce mois en choisissant des lieux où les paysages atteignent leur apogée saisonnier.



Voici quelques destinations qui méritent le détour.



Hoàng Su Phì : au cœur des rizières en terrasses dorées



Les rizières en gradins de Hoàng Su Phi sont belles toute l’année, vertes quand le riz est jeune et dorées quand il est mûr. Photo: qdnd.vn

Septembre marque le début de la saison dorée à Hoàng Su Phì (province de Tuyên Quang). Les rizières en terrasses, étagées à flanc de montagne, se parent progressivement d’or, créant un contraste saisissant avec le vert profond des forêts environnantes.

La fraîcheur du début de l’automne, la clarté du ciel et la douceur de la lumière rendent la région particulièrement propice aux excursions routières et aux explorations en plein air. C’est généralement entre la fin septembre et le début octobre que les rizières en terrasses de Hoàng Su Phì offrent leurs couleurs les plus spectaculaires.



Ban Phung, Thông Nguyên, Hô Thâu et Nâm Dich figurent parmi les lieux offrant différents points de vue sur ces terrasses. À Thông Nguyên, par exemple, les champs épousent les collines et les vallées tels des rubans d’or, tandis que Ban Phung offre des panoramas saisissants sur les terrasses adossées à de hautes montagnes.



C’est une destination qui s’apprécie idéalement à un rythme tranquille. Se tenir à flanc de colline au petit matin et observer la lumière du soleil se répandre lentement sur les terrasses peut s’avérer bien plus gratifiant que de chercher à visiter le plus grand nombre d’attractions possible.



Ba Bê – Ban Giôc : un voyage, deux paysages



Considéré comme l’un des joyaux naturels du Vietnam, le lac Ba Bê séduit les visiteurs par ses eaux paisibles et ses paysages de montagnes calcaires. Photo : maichautourism.com

Pour un voyage en septembre alliant lacs, montagnes et cascades, l’itinéraire reliant le lac Ba Bê (dans la province de Thai Nguyên) à la cascade de Ban Giôc (à Cao Bang) offre deux expériences naturelles bien distinctes.



À Ba Bê, une promenade en bateau sur les eaux calmes et verdoyantes, au milieu des montagnes calcaires et de la forêt, permet de s’évader paisiblement loin de l’agitation des pôles touristiques. Le petit matin offre une atmosphère particulièrement envoûtante, avec la brume qui flotte à la surface du lac.



Ba Bê est désormais rattaché à la province de Thai Nguyên et s’est imposé comme l’une des destinations phares de l’écotourisme local, proposant des excursions en bateau, du tourisme communautaire et des expériences immersives au cœur de la culture Tày.



Plus au nord, Ban Giôc offre un spectacle bien plus grandiose. Le mois de septembre correspondant à la saison des pluies, le débit accru transforme la cascade en un puissant rideau d’eau blanche dévalant les falaises calcaires pour rejoindre la rivière Quây Son. La chute principale, haute de plus de 30 mètres, contraste de façon saisissante avec la sérénité de Ba Bê.



Ba Vi : en attendant les tournesols sauvages



Une touriste prend la pose au milieu des tournesols sauvages en fleurs à Ba Vi. Photo : focusasiatravel.vn

Aux portes de Hanoi, Ba Vi offre un attrait saisonnier unique. À l’approche de l’automne, les tournesols sauvages commencent à fleurir, parsemant de touches jaunes les flancs des montagnes et les routes forestières.



Le parc national de Ba Vi est une destination toute indiquée pour les visiteurs souhaitant allier contemplation florale, randonnée, pique-nique et grand air montagnard. Des sites voisins, tels que le temple Dên Thuong et la tour Bao Thiên, peuvent également être intégrés à cette courte escapade.



L’un des grands atouts de Ba Vi est sa facilité d’accès. Pour une échappée le temps d’un week-end, il est possible de quitter la capitale le matin tout en disposant de suffisamment de temps pour explorer la forêt, profiter de la fraîcheur ambiante et observer l’évolution du paysage à l’arrivée de l’automne.



Huê : savourer l’automne en toute sérénité



Le tombeau de Minh Mang est réputé pour son architecture caractéristique de la dynastie des Nguyên et ses influences confucéennes. Photo : vietsuntravel.com

En septembre, Huê ne s’adresse pas nécessairement aux voyageurs pressés de courir d’un site touristique à l’autre.



Le temps y est généralement plus frais, et les légères averses automnales confèrent à l’ancienne capitale impériale une atmosphère encore plus propice à la contemplation. Les visiteurs peuvent prendre le temps d’explorer la Cité impériale ainsi que les tombeaux de Khai Dinh et de Minh Mang, avant de passer la soirée à bord d’un bateau-dragon sur la rivière des Parfums, au son des chants traditionnels de Huê.



Certains des meilleurs moments se vivent entre deux activités programmées : s’attabler dans un petit café en attendant qu’une averse passe, déguster un bol de "bun bo Huê" (soupe épicée de nouilles au bœuf), goûter aux "banh bôt loc" et "bánh nâm" (raviolis à la farine de tapioca ou de riz garnis de crevettes et de porc), puis reprendre sa promenade une fois la pluie cessée.



Si Hoàng Su Phi éduit les voyageurs amateurs de routes de montagne dégagées et de paysages grandioses, Huê s’adresse davantage à ceux qui recherchent un voyage ponctué de pauses paisibles.



Dà Lat : matinées brumeuses, fleurs et fraîcheur légère



Septembre est une période idéale pour découvrir les paysages romantiques de Dà Lat. Photo : ticotravel.com.vn

En septembre, Dà Lat retrouve sa fraîcheur caractéristique. Les matinées brumeuses, les collines couvertes de pins et les lacs paisibles créent cette atmosphère romantique qui fait la renommée de cette ville des Hauts Plateaux du Centre.



Le lac Xuân Huong offre un spectacle particulièrement pittoresque lorsque sa surface calme reflète le ciel et la verdure environnante. La Vallée de l’Amour, avec ses collines, son lac et ses sentiers bordés de fleurs, est une autre étape prisée pour profiter de la douceur du climat de la ville.



Hortensias, roses et autres fleurs égayent le paysage, tandis que les célèbres fleurs sauvages de la ville apportent des touches de couleur au fil des saisons. Mais Dà Lat ne se résume pas aux fleurs.



Une visite en septembre peut devenir encore plus mémorable si l’on prend le temps de vivre au ralenti : s’installer à la terrasse d’un café avec une boisson chaude alors que la brume flotte encore sur les collines de pins, visiter des plantations de fraises l’après-midi et flâner au marché de nuit pour goûter au *bánh tráng nướng* (galette de riz grillée), au "lâu gà la e" (fondue au poulet parfumée aux herbes vietnamiennes) et au lait de soja chaud.



Pour les mélomanes, passer une soirée dans l’un des cafés-concerts acoustiques, salles de spectacle ou lieux intimistes de la ville enrichit encore davantage l’expérience. Savourer un café chaud tout en écoutant des chansons d’amour familières et en observant le ciel se parer de nuances roses et violettes au-dessus des collines est peut-être l’un des plaisirs les plus simples qu’offre Dà Lat.



En septembre, la beauté des paysages varie selon les régions. Le nord commence à se parer des couleurs de l’automne, tandis que les Hauts Plateaux du Centre et le sud verdissent sous l’effet de la saison des pluies, offrant autant d’occasions de profiter de la nature et de la campagne.



Voyager à la bonne saison ne nécessite pas forcément un itinéraire surchargé. Parfois, il suffit d’un beau paysage au bon moment, d’une météo agréable et de suffisamment de temps pour s’arrêter et en profiter. C’est peut-être là le plus beau cadeau que nous offre un voyage en septembre : non pas simplement une destination, mais une invitation à ralentir et à savourer le voyage lui-même. — VNA