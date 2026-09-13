Politique

Le roi et la reine de Thaïlande au Vietnam pour booster le partenariat stratégique global

Les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en juin 2013, devenant ainsi les deux premiers pays de l’ASEAN à nouer un tel partenariat entre eux. Ils ont ensuite porté ce lien au niveau d’un partenariat stratégique renforcé en 2015, puis d’un partenariat stratégique intégral en mai 2025.

Le secrétaire général et président Tô Lâm et le vice-Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul assistent à l'échange d'accords de coopération entre des entreprises des deux pays lors du Forum économique Thaïlande-Vietnam, à Bangkok, le 28 mai 2026. Photo : VNA
Le secrétaire général et président Tô Lâm et le vice-Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul assistent à l'échange d'accords de coopération entre des entreprises des deux pays lors du Forum économique Thaïlande-Vietnam, à Bangkok, le 28 mai 2026. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La visite d’État au Vietnam, du 14 au 16 septembre, du roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et de la reine Suthida, à l’invitation du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien Tô Lâm et de son épouse, devrait renforcer davantage les fondements de l’amitié entre le Vietnam et la Thaïlande et donner un nouvel élan aux dirigeants et aux peuples des deux pays pour continuer à cultiver leurs relations bilatérales.

Cette visite intervient alors que le partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande poursuit son développement positif, l’année 2026 marquant le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (6 août 1976-2026).

Amitié historique en pleine expansion

Le Vietnam et la Thaïlande sont deux pays d’Asie du Sud-Est unis par une amitié de longue date. La Thaïlande occupe une place importante dans le parcours du président Hô Chi Minh, parti à l’étranger à la recherche de la voie du salut national. Il est arrivé en Thaïlande en juillet 1928 et a commencé à y promouvoir le patriotisme au sein de la communauté vietnamienne.

Depuis l’établissement officiel de relations diplomatiques entre les deux pays le 6 août 1976, la coopération bilatérale s’est rapidement développée, tant en étendue qu’en profondeur. Après l’adhésion du Vietnam à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) en 1995, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande n’ont cessé de se renforcer, notamment depuis la publication, en février 2004, de la Déclaration conjointe sur le cadre de coopération Vietnam-Thaïlande pour la première décennie du XXIe siècle.

Les deux pays ont élevé leurs relations au rang de partenariat stratégique en juin 2013, devenant ainsi les deux premiers pays de l’ASEAN à nouer un tel partenariat entre eux. Ils ont par la suite porté ce lien au niveau d’un partenariat stratégique renforcé en 2015, puis d’un partenariat stratégique intégral en mai 2025.

Cette dernière étape a ouvert un nouveau chapitre de la coopération bilatérale, articulé autour de trois piliers fondamentaux : un partenariat pour une paix durable, un partenariat pour un développement durable et un partenariat pour un avenir durable.

La coopération politique a également été renforcée grâce à des échanges de délégations et à des contacts de haut niveau. Les contacts de haut niveau ont joué un rôle important dans le renforcement de la compréhension mutuelle et de la confiance politique, jetant ainsi des bases solides pour le développement continu de l’amitié et de la coopération. Lors de ces visites, les dirigeants vietnamiens et thaïlandais ont discuté des grandes priorités et orientations visant à rendre la coopération bilatérale plus substantielle et plus efficace.

Le Vietnam et la Thaïlande ont également maintenu des mécanismes de coopération et de dialogue dans les domaines de la diplomatie, de la défense, de la sécurité et de l’économie. Une caractéristique marquante de ces relations bilatérales est la réunion conjointe des gouvernements, présidée par les Premiers ministres des deux pays, qui témoigne de leur étroite coordination en faveur d’une coopération globale.

Depuis l’élévation de leurs relations au rang de partenariat stratégique global, le Vietnam et la Thaïlande ont réalisé des progrès significatifs dans leurs liens bilatéraux. Les échanges commerciaux ont connu une croissance impressionnante, la Thaïlande demeurant le premier partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et le huitième investisseur étranger dans le pays.

Le commerce bilatéral a atteint 22,1 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 10% par rapport à 2024. Au premier semestre 2026, il s’est élevé à 13,3 milliards de dollars, en hausse de 27% en glissement annuel. Les deux parties visent à porter le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars dans les meilleurs délais, de manière équilibrée et durable.

La Thaïlande compte actuellement 804 projets d’investissement valides au Vietnam, pour un capital social total supérieur à 15,4 milliards de dollars. Elle se classe au huitième rang des 153 pays et territoires investissant au Vietnam et au deuxième rang parmi les investisseurs de l’ASEAN dans le pays.

En mai 2026, les deux parties ont signé un programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande pour la période 2026-2031. Elles travaillent désormais à l’élaboration de mesures concrètes pour mettre en œuvre la stratégie des «Trois connectivités» prévue par ce programme d’action, en mettant l’accent sur la connectivité des chaînes d’approvisionnement, la connectivité entre les entreprises et les localités des deux pays, ainsi que la connectivité entre leurs stratégies de croissance durable.

vnanet-vnanet-vietnam-thailande-50-ans.jpg
Des artistes thaïlandaises se produisent en l'honneur du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande, à Hô Chi Minh-Ville le 20 août 2026. Photo : VNA

La coopération s’étend également au-delà des secteurs traditionnels vers de nouveaux domaines, tels que la technologie des semi-conducteurs et l’économie numérique. La coopération dans les domaines de l’énergie, de la culture, du tourisme et de l’éducation continue par ailleurs d’être renforcée.

Les deux pays ont également étroitement coordonné leurs positions au sein des forums régionaux et internationaux, notamment l’ASEAN, les Nations Unies et le Forum de coopération économique Asie-Pacifique (APEC).

Conjointement avec les autres membres de l’ASEAN, le Vietnam et la Thaïlande continuent de renforcer la solidarité au sein du bloc, de promouvoir la centralité de l’ASEAN et de soutenir les efforts visant à concrétiser la Vision de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045.

Approfondissement du partenariat stratégique global

S’inscrivant dans la continuité de cinq décennies d’amitié et de coopération fructueuses, la visite d’État au Vietnam du roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et de la reine Suthida, du 14 au 16 septembre, constitue un événement historique et une étape politique majeure. Cette visite intervient alors que les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Il s’agit également de la première visite d’État du roi Maha Vajiralongkorn au Vietnam depuis son accession au trône ; auparavant, en tant que prince héritier de Thaïlande, il s’y était rendu en 1992 et en 1997.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, a souligné l’importance de cette visite, non seulement sur le plan politique dans le contexte actuel, mais aussi en tant que prolongement de l’amitié et des liens étroits unissant la famille royale, le gouvernement et le peuple thaïlandais au gouvernement et au peuple vietnamiens.

La fréquence et le niveau de ces échanges témoignent de l’importance que les deux parties accordent à cette relation, ainsi que de leur compréhension mutuelle, de leur confiance politique et de leur ferme volonté de consolider et de développer davantage le partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande dans les années à venir.

L’ambassadeur Pham Viêt Hung a également mis en avant la vaste expérience de la Thaïlande en matière de préservation culturelle. Les projets mis en œuvre par la famille royale thaïlandaise au Vietnam dans les domaines de l’éducation, du développement communautaire et du bien-être social illustrent parfaitement une approche de la coopération centrée sur les populations.

Le diplomate a exprimé l’espoir que cette visite offrirait aux deux parties davantage d’opportunités de partager leurs expériences et d’étendre des modèles de coopération efficaces, afin de faire profiter directement les populations des retombées de ce partenariat stratégique intégral.

Forts des résultats positifs obtenus au cours de ces cinq décennies d’amitié et de coopération, la visite d’État du roi Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua et de la reine Suthida devrait renforcer encore davantage l’amitié entre le Vietnam et la Thaïlande et rendre la coopération bilatérale plus efficace et plus approfondie, au service des intérêts mutuels des deux peuples, pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde. – VNA

source
#visite d'État au Vietnam du roi et de la reine de Thaïlande #partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande
Suivez VietnamPlus

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.